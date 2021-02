annonse

annonse

Familien har brutt en rekke frister for å flytte ut helt siden 2020 og har fått tilbud om hjelp fra kommunen til å komme over i det ordinære boligmarkedet.

Nyhetsbildet preges av Mohamed Jama og familien som ble kastet ut av sin kommunale bolig på Tøyen i Oslo. Saken har skapt et sterkt engasjement i sosiale medier og det har blitt samlet inn over én million til familien.

Men nå avslører Nettavisen at det er flere opplysninger i saken som ikke har kommet fram.

annonse

Flere kilder med kjennskaptil saken forklarer at kontrakten på boligen gikk ut desember 2019. Familien påstår de ikke fikk beskjed før april 2020.

Kommunale boliger skal være et midlertidig tilbud og vanligvis varer kontraktene tre til fem år. Famiien hadde bodd ni år i leiligheten.

46 personer står i kø for å få kommunal bolig, inkludert 16 barnefamilier.

Familein har fått avslag en rekke ganger og brutt flere frister for å flytte ut, helt fra sommeren 2020. Familien fikk seks uker frist til å flytte ut av Namsmannen.

Kommunen har tilbudt familien hjelp til å komme over i det ordinære boligmarkedet.

Familien kunne ha leid en leilighet på det frie boligmarkedet i samme område og til samme pris som familien betaler i dag.

– Vi har gitt tilbud om råd og veiledning, hvordan du kan søke bolig, hvem som kan tilby bolig, forklarer bydelsdirektør Tore Olsen Pran til Nettavisen.

Reagerer

Flere har overfor Resett reagert på dobbeltmoralen i saken. En person med tilknytning til politiet sier det slik:

annonse

– Min tante som sitter i rullestol og er født med alvorlig CP og er så godt som blind, er det ingen som noen gang har samlet inn en femtilapp til. Hun har riktignok hatt TT-kort og fått en enkel rullestol fra hjelpemiddelsentralen

– Stemmer ikke

Forfatter og nabo Bjarte Breiteig uttaler seg på vegne av familien. Breiteig og mener at Jama hadde en klage som burde blitt ferdigbehandlet før de ble kastet ut.

– Det stemmer ikke at den har gått over et år. De fikk først beskjed om at kontrakten gikk ut i april i fjor. Så søkte de om fornyelse, og det fikk avslag i juni. Deretter søkte de om startlån, i håp om å kunne kjøpe leiligheten selv. Avslaget på dette kom etter to måneder. De prøvde da å finne bolig på det private leiemarkedet. De har håpt i det lengste å kunne bli på Tøyen, hvor de har sterk sosial tilknytning. Det har vært umulig å finne bolig her, ettersom prisene på Tøyen har gått veldig opp, sier han til Nettavisen.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474