annonse

annonse

Leder i Ottar Ane Stø hevder derimot at beskyldningen om at de skal være «terf-er» er satt ut av motstandere. De som vil legalisere bordell og hallikvirksomhet.

– Kvinnegruppa Ottar har alltid hatt transkvinner som medlemmer, lenge før det ble politisk populært å være «transalliert», skriver Stø i Klassekampen, og forteller om harde fronter på parolemøtene før 8.mars:

– Kvinnebevegelsen har i årevis måtte sitte på parolemøter og høre på Unge Venstres krav om offentlige bordeller, nei til sexkjøpsloven, ja til halliker og porno og gud vet hva.

annonse

Les også: Kvinnebevegelsen føler seg stemplet som hatefulle: – Føkk terfer!

Lederen av Kvinnegruppen Ottar skriver at de er drittlei av å være høflige og akseptere å stemme over alle slags hårreisende paroleforslag. Hun sier at det er absurd å være vitne til kampanjen de siste årene for å stemple kvinnebevegelsen som den største trusselen mot transpersoners rettigheter

annonse

– På årets parolemøte til 8. mars i Oslo opplevde vi at en allianse av Fri, Skeiv Ungdom, Seksualpolitisk nettverk for ungdom, Unge Venstre, Poly Norge og Pion hadde mobilisert for å stemme ned paroler mot porno og prostitusjon. Paroler om støtte til kvinner i Polen, lesbisk kamp og «Abort er kvinners valg – fjern nemndene» ble angrepet for å være transekskluderende, forteller Stø.

PION – Sexarbeidernes Interesseorganisasjon, er en ideell organisasjon som jobber for alle uavhengig av kjønn, kjønnsidentitet, seksuell identitet og kjønnsuttrykk som selger sex i Norge. PION er politisk talerør og jobber for å sikre sexarbeideres helse og rettigheter. PIONs virksomhet driftes med tilskudd fra offentlige myndigheter.

PolyNorge er en interesseorganisasjon som har fokus på relasjonsmangfold i det norske samfunnet. Vi lever i et svært normstyrt samfunn med streng sosial kontroll. Det norske samfunnet er per i dag svært mono-normativt.

Les også: Rød Ungdom-leder mener kvinnebevegelsen på venstresiden lider av transfobi

Stø mener at disse kjemper ikke for at transkvinner skal få delta i kvinnekampen, men at de angriper kvinnebevegelsens grunnmurer og målet deres er å legalisere sexkjøp og hallikvirksomhet. Hun mener de bevisst undergraver kvinnekampen ved å sprer beskyldninger om at kvinnebevegelsen er full av transfobe TERF-er.

– Hvis vi er enige om at feminismen skal være transinkluderende, er første skritt til mindre steile fronter å kutte det feministfiendtlige skjellsordet TERF og anerkjenne kvinnebevegelsens rett til å drive kvinnekamp.

annonse

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474