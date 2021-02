annonse

Vil Oslo være klinisk død innen 2030? Raymond, Lan & Co. synes ikke å forstå at en kultur skapes av menneskene som lever i og for en by. Er det statlige midler som skal sprøyte kunstig liv i et Oslo i en fremtid uten mange av oss som bor her nå?

Oslo kan ende opp som et glinsende skall uten samhold og felles identitet, der skattepengene forsvinner ut av byen. Oslo kan bli en by der bare globale konserner har råd til å slå rot der den lokale kiosken lå på hjørnet og speilet byens kultur. Oslo kan bli en overbefolket by med høyblokker så nær deg at du ikke har privatliv, der borgere flest til slutt får nok og flytter ut for å puste inn resten av Norge.

Igjen i hovedstaden blir finanseliten på Aker Brygge, skravleklassens akademikeridealister i indre og hippe bydeler og innvandrere i de voksende gettoene rundt bykjernen. Og alle institusjonene. Høye hus som ingen bor i. Oslo vil bli en idé, ikke et kulturelt og levende mangfold, om byrådet får viljen sin.

Hva er en bys identitet?

En by er deres innbyggere. En selvfølgelighet. Men det virker som byrådet tilrettelegger for et slags «New Oslo», som bygger de en by oppå byen, en by mange av oss som bor her nå ikke kommer til å bo i om noen år.

Jeg bor helt i utkanten av Oslo, med mange flotte innvandrere som naboer, og jeg trives med det. «For now», som de ville sagt i New York. Vårt lille hjørne av bydelen består av hus du må ha en grei jobb/inntekt for å ha råd til å bo i. Husene er ikke kommunale boliger, selv om Geir Lippestad bare bor noen kilometer unna, på flotte Nordstrand. Her har vi nok med å få dagene med familien eller livet som det er, til å bare gå sånn omtrent rundt.

I en slik bydel ler vi av byrådet når vi møtes over gjerdet eller i gatene, der vi hjelper hverandre med biler som må ha en dytt ut av snøfonnene. Vi parkerer gratis i de gatene. Mange med piggdekk. Tror du noen betaler årsgebyret? Lans P-soldater har ikke kommet hit. Men de kommer. Bydeler i nærheten har fått rare gater med røde sykkelveilommer ingen bruker, sykkelveier som av lokalbefolkningens syklende og engasjerte med lokalkunnskap ble foreslått andre steder, der folk faktisk syklet. Det virker som Raymond, Lan og bydelsadelen skrur av hørselen når de setter opp smilet. Svarer slik de har pugget og forstått det inne i Rådhuset, på skissenes nivå.

Den mindre og mindre elskede byen Oslo

Fremtidsutsiktene for Oslo synes å mangle et nav. Spinkle resultater ser man i alle ender av sykkelhjulet Oslo. Følg en spile til folks hjem. Du må nå betale for noe som var gratis for noen år siden – å parkere bilen som får deg til jobb og barna til aktiviteter. Se for deg et næringsliv som sykler tonntunge leveranser på tandemsykler og at personlige assistenter må lære handicappede å bruke el-sparkesykler. Det er dit Oslo triller, uten et styre som er rettet og skrudd ordentlig på. Ja, jeg leker med ord. Men det er fordi jeg er så inderlig lei at jeg kanaliserer virkelig og daglig opplevd sinne inn i en tekst.

Å ta fra borgerne en rettighet – å parkere nær sitt hjem – det er nå normen. I tillegg har byrådet gjort det slik at det ikke er et 1:1 forhold mellom antall solgte parkerings-pass og antall parkeringsplasser. Uten at det er tenkt å lages flere parkeringsplasser. Dette er en pisk du skal betale for, slik at du slutter å kjøre bil. Selv om du må. Folk bruker nå en god halvtime på å finne parkeringsplass de har betalt for. Ikke alle får plass i dette systemet. Hva skal de gjøre? Kjøre kollektivt til en obskur arbeidsplass i ytre Viken? Hvor mange timer er det da igjen med familie og fritid (6-timersdagen til MDG) før man igjen må ut å tjene skattepenger til et skakkjørt Oslo? Og rekker man da tilbake i tide for å hjelpe sin familie, ryggraden i Norge, med det som før var selvsagt?

Hva er en bil?

Bilen er mennesket nær. Der inne inviterer du dine nærmeste. Der inne tenker, synger og snakker du om det du ikke vil dele med alle andre. Biler som lages nye i dag slipper ut lite CO2. Å vrake gamle biler, som har flere år igjen på veien, for å kjøpe en el-bil hvis batterihjerte er utvunnet av metaller et barn i Afrika har gravd ut av en gruve, som likevel bare varer rundt halvparten av levetiden til en «vanlig» bil; det er sannelig miljøvennlig, menneskevennlig og fremtidsrettet.

Eller er det kommunisme forkledd som «miljøvern»? Om noen år må du nok ha ladestasjon på egen tomt for å få lov til å parkere «gratis» på egen eiendom. Og du kan se langt etter at Oslo kommune betaler for den stasjonen. Kanskje de subsidierer den om du betaler en konsulent fra Enova et klekkelig honorar, slik at hen kan si hvor lademonsteret bør stå. Bestikkelse på el-lys dag.

Oslo forandres

Mange borgere kommer til å flytte fra Oslo. Det er for dyrt å bo der for «vanlige folk». Og salgsverdien av boligene er nå kokko. Du kan snart få en dobbelt så stor og like bra bolig i en kommune nær deg for samme summen. Bare noen kilometer fra Oslo.

Folk flytter og flytter med sine barn, de fleste til Viken eller andre nærliggende fylker. Arbeidstagere tjener penger i Oslo, men betaler mer og mer skatt sin i en annen kommune. De som blir igjen i Oslo vil til slutt være millionærer, som ofte vet et triks eller to om skatt, for ikke å glemme den samfunnsutnyttende skravleklassen, som ikke egentlig betaler skatt – de betaler bare deler av lønnen sin tilbake til staten, får den tilbake igjen når de søker på statlige midler, (ok – litt overdrevet) og innvandrere i gettoer rundt sentrum, som i snitt tjener mindre enn de fleste i Norge.

Furuset, Grorud, Søndre Nordstrand og Gamle Oslo er allerede 50 pluss prosent gettoer, noen bydeler er rene gettoer. Byfornyelsen er irreversibel om ikke staten griper inn på måter som nordmenn ville finne uhørt. Se bare på saken rundt familien Jama på Tøyen. Familen Jamas arrogante protest og passive tilnærming til sannheten har satt en agenda i Norge 2021.

Tenk deg hvordan det ville blitt tatt opp om staten ønsket å knuse gettoene? Ikke ved å tvangsflytte eliten fra Ullevål hageby og Montebello, men ved å rykke opp de mer og mer alternative bydelene i Oslo. Hvordan skulle Young Bloods funnet frem i narkosalget på Montebello?

Tenk deg et Oslo befolket av millionærer, hipstere og en majoritet av innvandrere. Et New Oslo/London, der et råd seriøst diskuterer om gatenavn og statuer med historisk sus skal elimineres. En gang diskuterte vi hvorvidt vi kunne kalle plassen foran Oslo S for Hamsuns plass. I en nær fremtid blir nok Fritjof Nansens plass og Christian Michelsens gate erstattet med BLM-plassen og Identitetskrigergaten.

En siste spile går like inn i folkesjelen. Oslo er det første bildet av 17. mai på NRK. Oslo er Slottet og Stortinget, selv om kongefamilien bor i Viken og nesten hele Stortinget kommer fra Utkant-Norge. Oslo er en del av Norge. Der du studerte og fant venner, selv om du ikke ble boende.

Hvem blir igjen? Hva er Oslo om ti år? Blir hovedstaden vår helt sjelløs i fremtiden?

