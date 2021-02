annonse

annonse

Det ble ikke flertall i Oslo bystyre for å oppheve utkastelsen av familien Jama. De får likevel vurdert sin lånesøknad på nytt.

Foran onsdagens bystyremøte ble det avklart at byrådet ikke ville snu i saken, men tilby annen hjelp. Andre partier har fremmet et forslag om å reversere utkastelsen, og la familien flytte tilbake i leiligheten.

Byrådspartiene Ap, SV og MDG var blant annet enige om å støtte forslag om å kontakte bydelen for å forsikre seg om at familien får vurdert muligheten for startlån på nytt, gjøre en generell vurdering av inntektsgrensene og rutiner for utkastelse, og vurdere midlertidig stans i utkastelser av barnefamilier så lenge coronapandemien pågår.

annonse

Dette forslaget fikk flertall, melder Avisa Oslo.

Les også: Jama-saken viser at pressen nok en gang svikter – Kaster seg ukritisk over offerhistorier

Byrådspartiene støttet imidlertid ikke forslaget om å reversere utkastelsen av barnefamilien. Heller ikke Høyre, Frp eller FNB støttet forslaget.

annonse

– Denne familien er ikke unik. Hvert år er det 172 utkastelser fra kommunale boliger, sier gruppeleder i Høyre, Anne Haabeth Rygg.

Gruppeleder for Senterpartiet i bystyret, Bjørg Sandkjær, reagerer på at byrådet overkjører lokalpolitikerne i bydel Gamle Oslo. Bydelspolitikerne har nemlig vedtatt at ingen skal kastes ut av kommunale boliger under pandemien.

– Jeg reagerer sterkt på at lokaldemokratiet overkjøres i denne saken og mener at bydelene må stå fritt til å bestemme dette selv. Det er de som har ansvaret for tildeling av kommunale boliger, sier Sandkjær til NTB.

Sp støttet sammen med Rødt, Venstre og KrF forslaget om at utkastelsen av barnefamilien skal oppheves inntil en gjennomgang av reglene er gjennomgått.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474