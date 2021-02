annonse

annonse

Pågripelsen av rapperen Pablo Hasél førte tirsdag til opptøyer i flere byer i Catalonia i Spania. Minst 33 ble såret, og 14 ble pågrepet, opplyser politiet, ifølge NTB.

I Barcelona samlet tusenvis av demonstranter seg hvor flere satte fyr på søppeldunker og kastet steiner på politiet. Butikker og banker ble utsatt for hærverk i kaotiske scener i flere av byens hovedgater.

Det ble også holdt mindre demonstrasjoner i andre spanske byer. Enda flere er planlagt i løpet av onsdag.

annonse

Uroen skjer etter at den katalanske rapperen Pablo Hasél ble pågrepet. Han ble nylig dømt til ni måneders fengsel for å ha kalt kongen for mafiaboss, anklaget politiet for drap og tortur av demonstranter, samt glorifisering av terrorisme, ifølge den spanske domstolen.

Amnesty International har også engasjert seg i rapperens sak og sier at fengslingen av ham på bakgrunn av sangtekster og Twitter-meldinger ikke kan forsvares.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474