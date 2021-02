annonse

annonse

Distrikts-Norge raser mot Regjeringen etter at klimameldingen kom.

Da klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn la fram klimameldingen for noen uker siden, reagerte Skjalg Fjellheim svært kraftig, skriver Dagbladet.

– Tredobling av co₂-utgiften uten noen konsekvensutredning eller en troverdig og forutsigbar kompensasjon, er distriktspolitisk hasard fra en regjering som ikke har skjønt konsekvensene av sin egen politikk, sier den politiske redaktøren i Nordlys.

annonse

– Vi kan ikke ha Europas høyeste co₂ avgift i Pasvik og Steigen, det er ikke bra for Norge hvis vi ønsker å opprettholde befolkningen i distriktene. Det blir rett og slett for dyrt å bo der. Det som passer i Bærum, passer nødvendigvis ikke i Berlevåg, fortsetter Fjellheim.

Han mener Regjeringen bommer totalt når den innfører slike avgifter rundt om i distriktene.

– Folk i distriktene er avhengige av å kjøre bil eller å fly med Widerøe. Man må gjerne innføre en tredoblet co₂ avgift mellom Oslo og Paris eller Oslo og New York, men det er ikke nødvendig riktig med det samme virkemiddelet i Nord-Norge eller på Vestlandet, sier Fjellheim.

annonse

Nord-Norge eksporterer mye av sin industri, og eksport av fisk med transport som slipper ut co₂. Det finnes rett og slett ingen gode nok alternativer, ifølge redaktøren.

Han lurer på om flertallet på stortinget rett og slett ikke lenger vet hva slags land Norge faktisk er.

– Spørsmålet er om Erna og flertallet på Stortinget helt har glemt hva slags land Norge er? De har åpenbart ikke skjønt konsekvensene av egen politikk. Man må ha evnen til å utforme politikk på basis av slik Norge faktisk er, ikke slik man ønsker at det skal være fra en skrivepult i Oslo, sier Fjellheim.

Klimaminister Sveinung Rotevatn tar kraftig til motmæle.

– Skjalg Fjellheim burde følge litt bedre med på hva som skjer i hans eget fylke. Halvparten av alle nybiler som selges i Troms og Finnmark, er nå elbiler. Vi bygger ut ladestasjoner i høyt tempo, og jeg tror ikke det vil bli noen som kjøper seg ny dieselbil etter 2025. Da vil de kjøpe nullutslippsbiler, sier Sveinung Rotevatn.

– Jeg har vært i jevnlig dialog med næringslivet, og de ber selv om at det må stilles tøffe miljøkrav slik at de kan bli best i klassen når det gjelder det grønne skiftet. Hvis vi gjør det, har de gitt tilbakemeldinger på at de er villige til å satse. Det vil ikke skje noe verdens ting hvis Skjalg Fjellheim bare skal fortsette å messe om at all klimapolitikk er dårlig distriktspolitikk. Det er rett og slett ikke sant.

annonse

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474