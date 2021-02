annonse

Vi har et ansvar, vi må hjelpe, mener psykologspesialist Heidi Wittrup Djup.

– Tilværelsen preges av vold, overgrep, sykdom og elendig tilgang på mat, drikke og sanitære forhold. Et ukjent antall mennesker har mistet livet, skriver hun i Klassekampen, og forteller om gripende opplevelser:

– Fortvilte besteforeldre i europeiske land som holder kontakt med sine barn og barnebarn over telefon, ser sine barnebarn sulte i hjel, uten at statene som skulle ha beskyttet dem viser vilje til handling.

Djup er daglig leder ved Klinikk for krisepsykologi. Der hun blant annet engasjerer seg i beredskapsarbeid, krisehåndtering og større katastrofer som terror og naturulykker, og har vært involvert i forskningsprosjekt og transnasjonale arbeidsgrupper i forbindelse med dette.

Hun skriver at en gruppe FN-eksperter har nok en gang sagt at vi må hente hjem borgere fra nøden. Djup mener at myndighetene har et ansvar for å beskytte norske barns liv og helse, og straffeforfølge deres mødre, hvis det er grunnlag for det.

– Blant de tusenvis av kvinner og barn som befinner seg i disse leirene, oppholder det seg også fire norske barn og deres tre mødre. De får ingen hjelp av den norske stat, skriver hun, og belyser fremtidige konsekvenser:

– En gjenhenting av barna og deres mødre er vurdert å ikke representere en sikkerhetsrisiko, tvert imot advares det mot at interneringsleirene vil avle frem en ny generasjon terrorister dersom europeiske land ikke bidrar og tar hånd om sine egne.

Psykologspesialist Djup sier at Norge representerer den eneste muligheten for at barna skal få sine rettigheter og behov oppfylt. Hun mener også at mødrene er ikke i posisjon til å kunne endre barnas omsorgsbetingelser eller oppvekstvilkår.

– Likevel står regjeringen fast på at barn er foreldres ansvar – en holdning vi ellers ikke ser i saker hvor man vet at norske barn lider alvorlig overlast, skriver Djup, og avslutter med en oppfordring:

– Nå har vi anledning til å svare på FNs oppfordring gjennom konkret handling, og gripe inn før flere liv går tapt.

