Donald Trump benytter seg ikke lenger av Rudy Giulianis advokattjenester.

Giuliani ha rettslige problemer i vente med saksøkelser fra flere hold, skriver Washington Post.

– Borgermester Giuliani representerer for øyeblikket ikke president Trump i noen rettslige forhold, sier Trump-rådgiver Jason Miller.

Ifølge Miller er den tidligere New York-borgermesteren imidlertid fortsatt en alliert og en venn.

Giuliani har vært Trumps personlige advokat i fire år, og han var en frontfigur i forsøket på å få valgresultatet omgjort.

Giuliani saksøkes også, blant annet sammen med flere kanalverter fra Fox News, av valgteknologileverandøren Smartmatic for påstandene om valgfusk. Dominion saksøker også Giuliani, og krever en oppreisning på 1,3 milliarder dollar for påstandene mot dem under valget.

Tidligere tirsdag ble Giuliani, Trump og en håndfull høyreradikale ekstremister i et sivilt søksmål anklaget for å ha konspirert for å stanse Kongressens godkjenning av valgresultatet 6. januar.

Mer enn 3.100 advokater, blant dem republikaner og tidligere fungerende justisminister Stuart Gerson, har skrevet under på et opprop om at Giuliani bør miste advokatbevillingen etter opptredenen i forbindelse med valget, skriver NTB.

– Giuliani enten vil ikke eller kan ikke stoppe å spre den store løgnen om at valget ble stjålet. Og hver gang han lyver, splitter det samfunnet, heter det i en uttalelse fra advokatene datert 1. februar.

