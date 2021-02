annonse

Rupert Murdochs News Corp inngår samarbeid med Google. Sistnevnte skal betale for å viderebringe nyheter fra Murdochs medier.

De berørte mediene er amerikanske The Wall Street Journal, Barron’s, MarketWatch og New York Post, britiske The Times, The Sunday Times og The Sun og australske The Australian, news.com.au og Sky News.

Avtalen strekker seg over tre år. Den omfatter også utvikling av en felles abonnementsplattform, deling av inntekter fra annonser via Googles teknologi, og utvikling av lydjournalistikk og nyskapende videojournalistikk hos YouTube.

