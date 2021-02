annonse

Den konservative amerikanske radioverten Rush Limbaugh er død, 70 år gammel.

Limbaugh kunne i februar i fjor opplyse sine lyttere om at han hadde fått påvist alvorlig lungekreft. Onsdag meldte kona Kathryn at han var død.

Limbaugh regnes som en av de mest innflytelsesrike mediepersonlighetene i amerikansk historie og har spilt en betydelig rolle i konservativ politikk siden The Rush Limbaugh Show startet i 1988. Han kan hevdes å være den mest elskede og polariserende person i amerikansk media, skriver Fox News, som har dedikert hele forsiden på sine nettsider til en lengre artikkel om ham.

Programmet hans vokste til å bli det mest populære på amerikansk radio, med opptil 27 millioner lyttere hver uke og kringkasting fra over 600 radiostasjoner.

I april 2020 ble han tildelt en av USAs høyeste sivile utmerkelser, Presidentens frihetsmedalje, av daværende president Donald Trump, som i den forbindelse omtalte Limbaugh som «den største krigeren dere noensinne vil møte».

Donald Trump jr. var blant dem som var raskt ute med å kommentere dødsfallet. I en Twitter-melding kaller han Limbaugh «en ekte amerikansk legende».

Foxs News skriver at Limbaugh har vært med på å forme det republikanske partiet.

– Vi stod for konseptene som er i vår uavhengighetserklæring: Retten til liv, frihet, søken etter lykke. Vi stod for det, og vi var et fyrtårn for det, og den dag i dag er det derfor de undertrykte i verden fortsatt ønsker å komme til dette landet, har Limbaugh sagt.

