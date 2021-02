annonse

annonse

Ifølge statistikkdatabasen Numbeo er Sverige det nest farligste landet i Europa, etterfulgt av Frankrike. Kun Ukraina har mer kriminalitet.

Databasen Numbeo, som gjerne brukes av britiske medier for å vise forskjeller mellom ulike land, har listet opp europeiske land etter hvor utrygge de er, og hvor mye kriminalitet det er i landene.

I en kriminalitetsindeks for 2020 kommer våre svenske naboer dårlig ut. Ifølge Numbeo var Sverige Europas nest farligste land i fjor. Når det gjelder opplevd trygghet blant borgerne, er man også nest verst.

annonse

Kun Ukraina, som er preget av store politiske uroligheter og voldelige sammenstøt, kommer dårligere ut av rangeringen.

Sverige er det mest utrygge av alle nordiske land. Finland er det fjerde tryggeste landet, og Island det femte tryggeste, ifølge Numbeo.

Les også: Svensk politi: Kriminaliteten i Sverige er som hentet fra en krigssone

annonse

Norge på 19. plass

Norge er på 19. plass på kriminalitetsindeksen, mens Danmark er rangert på 32. plass.

«Kriminalitetsindeksen er en estimering av det totale kriminalintetsnivået i en gitt by eller et land. Vi anser at kriminalitetsnivåer lavere enn 20 for å være veldig lave, kriminalitetsnivåer mellom 20 og 40 som lave, kriminalitetsnivåer mellom 40 og 60 som moderate, kriminalitetsnivåer mellom 60 og 80 som høye, og til slutt kriminalitetsnivåer over 80 som svært høye. Trygghetsindeksen er på andre siden helt motsatt fra kriminalitetsindeksen. Om byen har en høy trygghetsindeks, anses den for å være svært trygg», skriver Numbeo om sin statistikk.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474