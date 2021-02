annonse

Mener integreringen av somaliere er mislykket.

Statsviter Åse Thomassen, som har jobbet som sosialforsker og har bakgrunn som politiker, påpeker at historien om somaliere i Norge er en historie om dårlig integrering. I et debattinnlegg i Nettavisen tar hun til orde for en «klokere integreringsdebatt». Hun viser til at somaliere er dårlig integrert, med svært lav yrkesdeltakelse.

Utspillet kommer i forbindelse med saken om utkastelsen av familien Jama fra en kommunal bolig i Oslo. Familien har for høy inntekt til å bli boende, og ble kastet ut etter å ha fått beskjed om å flytte ut for et års tid siden, etter avslag på flere klager. Åse Thomassen beskriver saken som «en merkelig forestilling».

«På den ene siden er det flott at naboer engasjerer seg. Medienes rolle er derimot ikke å være mikrofonstativ for et bestemt syn. Det var et lovlig vedtak om utkastelse. Politiet kunne kanskje valgt en mykere løsning, men det ble aldri hovedsaken her», skriver hun.

Gnisninger

Thomassen påpeker at det skapes sosiale gnisninger når enkelte grupper får særbehandling.

«Allerede for 20 år siden tok et enstemmig bydelsutvalg på Østensjø opp at norsk-somaliere fikk disponere rekkehus av kommunen. Det var naboene som hadde sendt brev til bydelspolitikerne. Naboene måtte ofte jobbe i 20 år for å få råd til tilsvarende. Slikt blir det sosiale gnisninger av.»

Statsviteren påpeker at Norge har god råd økonomisk, men at samfunnet ikke har råd til slik særbehandling sosialt sett, med de gnisninger og den mistilliten det skaper.

Skyggesider

«Norge har ikke mange jobber til kvinner over 40 år uten utdannelse. Det er en av mange skyggesider ved den somaliske kulturen i Norge. Den er ikke tilpasset det norske samfunnet. Ingen politikere våger å snakke om det. Det er alltid stemmer å hente.»

Avslutningsvis mener Thomassen at integreringen av somaliere i Norge glipper i møte med den norske velferdsstatens fundament; at alle skal gjøre sitt beste, og få rettigheter i henhold til sine behov.

