Jonas Gahr Støre og Arbeiderpartiet raser mot at bedrifter som får millioner i koronastøtte betaler ut utbytte til eierne.

Ap-leder Jonas Gahr Støre ville vite hvorvidt Solberg og Regjeringen ville vise anstendighet rundt dette, skriver NTB.

– Vil statsministeren legge til rette for at disse bedriftene bidrar til spleiselaget? Det har med rettferdighet å gjøre. Det har med anstendighet å gjøre når samfunnet stiller opp i et spleiselag. De forslagene er blitt avvist, slo Støre fast fra Stortingets talerstol.

Solberg svarte helt uanfektet at hun ikke ville endre noe som helst.

– Det er viktig å huske at for sterke reguleringer på de områdene også medfører utfordringer for arbeidsplasser og bedrifter. Vi ønsker at disse ordningene skal komme flest mulig til gode, men det må også være fleksibilitet nok til at vi har sunne bedrifter etterpå, sa hun.

– Dette er høyresidens store blindsone. De ser ikke hva dette gjør med tilliten til tiltakene, repliserte Støre.

