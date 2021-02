annonse Men en av forskerne i saken er mindre bombastisk enn tittelen gir grunn til å tro. Den kalde vinteren i år skyldes global oppvarming, melder den svenske Expressen.

Avisen skriver at de kalde temperaturene kommer som en følge av at middeltemperaturen i Arktis har steget dobbelt så fort som resten av verden de siste 40 årene. Avisen hevder at varmere temperaturer på jordens nordligste klode fører til at den såkalte polarvirvelen svekkes, noe som driver frem jetstrømmer som fungerer som en barriere mellom kald luft i nord og varmere luft i sør. Når den er svak så kommer kald luft sørover, skriver Expressen.