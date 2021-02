annonse

annonse

Donald Trump hevder i en ny uttalelse at det republikanske partiet aldri kan bli respektert igjen med en leder som Mitch McConnell ved roret.

Mange mener McConnell dolket Trump i ryggen etter at han først stemte for å frigjøre den tidligere presidenten i riksrettssaken i forrige uke.

McConnell sa blant annet at han ville vurdet å stemme annerledes hvis Trump fremdeles var president, og at det hersket ingen tvil at Trump oppviglet egne supportere til å storme Kongressbygningen.

annonse

Nå har Trump kommet med et langt tilsvar som vi gjengir i sin helthet under:

«Det republikanske partiet kan aldri igjen respekteres eller være sterkt med politiske “ledere” som senator Mitch McConnell i front. McConnells hengivenhet til vanlig virksomhet, status quo-politikk, sammen med hans mangel på politisk innsikt, visdom, dyktighet og personlighet, har raskt drevet ham fra majoritetsleder til minoritetsleder, og det vil bare bli verre. Demokratene og Chuck Schumer spiller McConnell som en fele – de har aldri hatt det så bra – og de vil beholde det på den måten! Vi vet at vår America First-agenda er en vinner, ikke McConnells Beltway First-agenda eller Biden sin America Last politikk.

I 2020 mottok jeg flest stemmer fra en hvilken som helst sittende president i historien, nesten 75.000.000. Hver sittende husrepublikaner vant for første gang på flere tiår, og vi snudde 15 seter, og kostet nesten Nancy Pelosi jobben hennes. Republikanerne vant flertall i minst 59 av de 98 partisk lovgivende kamrene, og demokratene klarte ikke å snu et eneste lovgivende kammer fra rødt til blått. Og i “Mitch’s Senate”, i løpet av de to siste valgsyklusene, reddet jeg på egenhånd minst 12 senatseter, mer enn åtte i 2020-syklusen alene – og så kom Georgia-katastrofen, der vi skulle ha vunnet begge amerikanske senatseter , men McConnell matchet demokrattilbudet på $ 2000 stimulansjekker med $ 600. Hvordan fungerer det? Det ble demokratenes hovedannonse, og det var en stor seier for dem. McConnell satte seg da, en av de mest upopulære politikerne i USA, i reklamene. Mange republikanere i Georgia stemte på demokratene, eller lot være å stemme på grunn av deres udugelige guvernør, Brian Kemp, utenriksminister Brad Raffensperger og det republikanske partiet, for de ikke gjorde jobben sin med valgintegritet under presidentløpet i 2020.

annonse

Det var en fullstendig valgkatastrofe i Georgia, og visse andre svingstater. McConnell gjorde ingenting, og vil aldri gjøre det som må gjøres for å sikre et rettferdig valgsystem i fremtiden. Han har ikke det som trengs, har aldri ha dett, og vil aldri ha det.

Det eneste jeg angrer på er at jeg ga McConnell min støtte og tilslutning før det store folket i Kentucky i 2020-valget, etter at han tryglet meg. Han gikk fra ett poeng ned til 20 poeng opp, og vant. Se hvor fort han glemmer. Uten min støtte ville McConnell ha tapt og tapt stort. Nå er antallet hans lavere enn noen gang før, han ødelegger den republikanske siden av senatet, og skader dermed landet vårt alvorlig.

Likeledes har McConnell ingen troverdighet overfor Kina på grunn av familiens betydelige kinesiske forretningsbeholdninger. Han gjør ingenting med denne enorme økonomiske og militære trusselen.

Mitch er en sløv, gretten og humørløs politisk pamp, og hvis republikanske senatorer skal holde seg til ham, vil de ikke vinne igjen. Han vil aldri gjøre det som må gjøres, eller hva som er riktig for vårt land. Der det er nødvendig og hensiktsmessig, vil jeg støtte primære rivaler som støtter Making America Great Again og vår policy for America First. Vi ønsker en fantastisk, sterk, gjennomtenkt og medfølende ledelse.

Før pandemien produserte vi det største antallet arbeidsplasser i vårt lands historie, og vår økonomiske bedring etter Covid var også den beste i verden. Vi kuttet skatter og reguleringer, gjenoppbygde militæret vårt, tok vare på veteranene våre, ble energiuavhengige, bygde muren og stoppet den massive tilstrømningen av ulovlige til vårt land, og så mye mer. Og nå strømmer ulovlige inn, rørledninger stoppes, skatter vil øke, og vi vil ikke lenger være energiuavhengige.

Dette er et stort øyeblikk for vårt land, og vi kan ikke la det passere ved å bruke tredjeparts “ledere” for å diktere fremtiden vår!»

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474

annonse