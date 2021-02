annonse

annonse

I PSTs trusselmelding skriver de at miljøaktivisme kan radikalisere folk, og de frykter grønn terrorisme.

– Vi har sett fra andre land at miljøaktivister til dels kan være voldelige, sa PST-sjef Hans Sverre Sjøvold til NRK.

I vurderingen skriver PST følgende: «Antistatlige strømninger, der staten anses som illegitim, vurderes å ha et potensial for å radikalisere enkelte personer i 2021. Miljøaktivisme vurderes å være en sak som har et potensial for å radikalisere enkelte personer på sikt.»

annonse

Men Torbjørn Lindseth er aksjonsleder i Motvind Norge, som kjemper mot utbygging av vindkraftverk. Han sier at mange reagerte på det som kom fram i NRK-reportasjen.

– Vi blir sammenlignet med terrorister. Det er det som gjør meg vred, sier han til NRK, og legger til:

– Han forespeiler det norske folk at her kan det komme miljøaktivister som er kapable til å begå terror. Det skremmer meg.

annonse

Les også: PST: Ekstrem islamisme og høyreekstremisme ventes fortsatt å utgjøre de største terrortruslene

Selv beskriver han vindkraftmotstanderne som en gjeng godt voksne folk som sitter i naturen med kaffekoppen.

– Dette er folk som står opp for sin nærnatur, for sine fjell, og naturmangfoldet.

PST-sjef Sjøvold sier at grønn terror er ikke en trussel i dag.

annonse

– Jeg sier ikke at vi har det slik i Norge, men det er i hvert fall en trend vi er obs på. Så får vi se om dette blir et fenomen i Norge også.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474