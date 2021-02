annonse

Etter å ha indikert at han ville støtte et slikt forslag under presidentvalgkampanjen, måtte Joe Bidens pressesekretær svare på tiltale fra pressen onsdag.

The Daily Wire melder at pressesekretær i Det hvite hus, Jen Psaki, signaliserer at president Joe Biden er åpen for å vurdere såkalte «raseoppreisninger», avhengig av hvordan Kongressen stiller seg til spørsmålet i en høring som skal finne sted i nær fremtid.

Hun lover også at USAs 46. president er forpliktet til å «iverksette omfattende tiltak for å adressere den systemiske rasismen som vedvarer [i USA] i dag.»

Spørsmål

Psaki kom med kommentarene etter at en reporter stilte følgende spørsmål under en pressekonferanse i Det hvite hus onsdag:

– Støtter presidenten lovforslaget? Han gikk langt i å gi uttrykk for det under kampanjen. Vil han signere det hvis det blir lagt på pulten hans?

– Vel, han har støttet en utredning om mulig oppreisning, som jeg tror er det som blir diskutert, samt å utrede de vedvarende konsekvensene av slaveri. Og han fortsetter å demonstrere sin forpliktelse til å iverksette omfattende tiltak for å takle den systemiske rasismen som vedvarer i dag, svarte Psaki og presiserte:

– Å gjøre utredningen er en del av det, men han signerte også en utøvende ordre på sin første dag som president, som vil begynne å oppfylle hans forpliktelse til å takle rasemessige ulikheter på regjeringsnivå, samt sørge for at likhet er en del av hele hans politiske agenda.

Bidens ferske pressesekretær opplyste videre at presidenten ikke trengte å utrede mulige oppreisninger for å vite at administrasjonen hans allerede må iverksette tiltak mot «systemisk rasisme». Hun la til at Biden «ønsker å ta grep i sin egen regjering» før en slik utredning er gjort.

Upopulært

Raseoppreisninger er et svært upopulært politisk forslag og betent tema i USA.

Selv umiddelbart etter det rasistisk belastede politidrapet på afroamerikanske George Floyd i Minneapolis i mai i fjor, støttet kun 20 prosent av amerikanerne forslaget.

Psaki says President Biden would “certainly support a study of reparations,” but does not say whether he’d sign legislation or take executive action creating a reparations commission: “We’ll see where Congress moves on that issue” https://t.co/Nj065CIsxp pic.twitter.com/H3bFLUSoDs — CBS News (@CBSNews) February 17, 2021

