Faktisk.no får penger av Facebook for å bidra til sensur av innhold fra redaktørstyrte norske medier.

Denne meldingen dukket opp for administratorene av Resetts Facebookside torsdag morgen. Det betyr konkret at Faktisk.no, som drives av flere av Norges større mediehus, har grepet inn for å hindre spredningen og synligheten til en artikkel om kriminalitetsutviklingen i Sverige.

Faktisk.no får penger av Facebook for å bidra til sensur av innhold fra norske medier. Faktisk.no «flagger» innhold, er at Facebook-brukerne blir advart mot å dele artikler videre, med teksten: «Rapportert av flere. Før du deler innholdet, bør du være oppmerksom på at det foreligger flere rapporter om dette fra Faktisk.»

Deretter så får brukeren velge mellom å publisere likevel, besøke Faktisk.no eller avbryte.

Artikkelen «Statistikk: Sverige er det nest farligste landet i Europa» handler om tall fra nettstedet Numbeo.com som viser at Sverige var «Europas nest farligste land i fjor», og at bare «Ukraina, som er preget av store politiske uroligheter og voldelige sammenstøt, kommer dårligere ut av rangeringen».

Redaktør Helge Lurås har forsvart publiseringen av artikkelen.

– Det er ingen grunn til å tro at det er utstrakt manipulasjon med dataene hos Numbeo.com. At Faktisk.no bedriver slik manipulasjon selv for å diskreditere Numbeo.com får stå for deres regning. At svenskers følelse av utrygghet øker bekreftes også av andre undersøkelser, som også Faktisk.no har referert til, sier Lurås i en kommentar. Faktisk.no har tidligere blitt kritisert for hvordan de driver Facebook-sensur. Klassekampen-redaktør Mari Skurdal har konkludert med at Faktisk.nos praksis dypt problematisk fordi Faktisk.no opptrer som en overredaktør. Nettavisen-redaktør Gunnar Stavrum har omtalt praksisen som «sensur» og konkludert med at det er «faktisk helt hårreisende».

