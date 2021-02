annonse

annonse

Stengte grenser har ført til mangel på folk i fiskerinæringen. Regjeringen kunne tilby arbeidsledige arbeidere på trygd som erstatning. Forslaget ble møtt med et høflig nei.

– Vi er ei stolt næring som skal drive uten subsidier. Forslaget var velment, men vi takker pent nei, sier direktør Geir Ove Ystmark i Sjømat Norge til NRK.

Fiskekjøper Rita Karlsen på Husøy viser heller ikke noe interesse for dette tilbudet:

annonse

– Vi kommer ikke til å ansette folk som er subsidiert. Det er ikke aktuelt å benytte denne ordninga for å få tak i arbeidsfolk. Dette av respekt for de ansatte vi allerede har.

Les også: Fiskefabrikk-eier: – Det er noe riv, ruskende galt med systemet. Nav godtar at noen ikke vil jobbe

annonse

I de kommende ukene skal fiskeindustrien i Lofoten hente opp mellom 60 og 80.000 tonn fisk. Men de mangler arbeidere. Det er mange arbeidsledige, og de ville regjeringen sette inn som erstatning.

– Det bør være en stor gulrot for å få folk til å melde seg, mente fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen (H).

Men Bransjeorganisasjonen Sjømat Norge og Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN) sendte et brev, og takket pent nei til «arbeid for trygd».

Les også: 27-åring med mastergrad fikk ikke jobb innen sitt fag – nå arbeider han på fiskemottak i Lofoten

Fiskeriminister Ingebrigtsen forteller at han ennå ikke har lest brevet, og at dette bare var ment som et tilbud til næringen.

– Bedriften velger sjøl om de vil benytte seg av tilbudet. Det var ment som ei håndsrekning i en situasjon der grensa er stengt.

annonse

Han opplyser videre at regjeringen ville likestille fiskerinæringen med landbruket, og at de har også blitt tilbudt arbeidsledige arbeidere.

Ystmark i Sjømat Norge sier at det er ikke lønnsnivået i som er problemet:

– Vi har en tariff som ligger like under snittet for industriarbeiderne. Vi har en kort og hektisk sesong, og har allerede foran denne sesongen bytta ut halve fotballaget. Før koronaen var det vanskelig å få tak nordmenn, nå er det enklere, sier han.

Ystmark mener at det er mange nok som ber om penger fra staten, så han regner ikke med at staten tvinger på dem støtte, hvis de ikke vil ha.

Men responsen for å ta inn arbeidsledige er ikke større i landbruket. Marius Egge, eieren av Egge gård, vurderer å droppe jordbær i år. Han må ut med store investeringer og det er usikkert om han får nok bærplukkere. Innreisereglene hindrer han å ta inn vietnamesere.

Bondelaget og Gartnerhallen forteller at det er mange som kommer til å kutte ut jordbær eller redusere kraftig.

– Om vi ikke produserer, mister vi kundekontakt, og det er løpende utgifter som går uansett. Da må vi skaffe penger fra en annet sted. Det er et dilemma hva jeg skal gjøre. Jeg er veldig usikker, sier Marius Egge.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474