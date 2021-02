annonse

– Takk for en fantastisk innsats for FrP gjennom alle disse årene, Siv!

Da Siv Jensen overraskende trakk seg som partileder torsdag, pekte hun ut dagens nestleder Sylvi Listhaug som sin etterfølger.

Listhaug har kun pene ting å si om den avtroppende partilederen.

– Det er så trist at du gir deg som leder, Siv. Takk for en fantastisk innsats for FrP gjennom alle disse årene, Siv! Du har gjort en formidabel innsats for partiet! Du har ledet partiet til tidenes beste valgresultat for FrP og i regjering. Vi har jobbet sammen siden 2001 og jeg kjenner deg som en tvers igjennom real person, dyktig, hardtarbeidende og omsorgsfull! Heldigvis fortsetter du som leder til mai og på stortinget til oktober, skriver Listhaug på Facebook.

