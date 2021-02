annonse

Gamestop-saken, der hedgefond gikk på store tap fordi småsparere kjøpte opp aksjer i stor stil, var torsdag gjenstand for en høring i Representantenes hus.

Komiteen for finanstjenester hadde innkalt en rekke vitner som spilte en rolle da den børsnoterte dataspillbutikken Gamestops aksjer steg til værs med svimlende 1.700 prosent i januar.

Blant dem som var innkalt, var sjefen for det sosiale nettverket Reddit og sjefen for aksjehandelsplattformen Robinhood, samt hedgefondene Melvin Capital og Citadel Securities.

Også Keith Gill, kjent som Roaring Kitty og anklaget for å ha vært drivkraften bak de omfattende oppkjøpene av Gamestop-aksjer, forklarte seg.

Han nektet imidlertid å ta ansvaret for den ville aksjehandelen.

– Det er tragisk at noen tapte penger, og jeg føler med dem. Men andre får forklare hva som skjedde i januar. Det er oppsiktsvekkende hvor lite vi egentlig vet om hvordan markedet fungerer, sa han.

Presset opp prisen

En diskusjonsgruppe på Reddit bidro til at småsparere og spillentusiaster kunne koordinere aksjekjøp i Gamestop for å presse opp prisen, og Robinhood tillot også småsparere å spekulere inntil de plutselig stanset handelen med Gamestop-aksjene.

De store taperne var hedgefondene, som spekulerte i shorthandel ved at aksjene skulle falle i verdi, men som i stedet gikk på store tap da aksjeverdien føk de til værs.

De voldsomme aksjebevegelsene førte til krav om at myndighetene skaffer seg innsyn i rollen som sosiale medier, hedgefond og aksjehandelsplattformer spiller for å manipulere markedet.

Shorthandel

Politikere fra helt motsatt side av spekteret, som demokraten Alexandria Ocasio-Cortez og republikaneren Ted Cruz, reagerte på saken.

Shorthandelen som hedgefondene ofte driver med, innebærer at de låner aksjer som de så selger, i håp om at aksjene skal falle i verdi slik at de kan kjøpe dem tilbake til en lavere pris når de skal leveres tilbake.

Gamestop-saken satte hedgefondene som ofte driver med shorthandel, opp mot en kampanje mot Wall Street i sosiale medier for å legge press på de store hedgefond-investorene.

Forsvarer seg

Sjefen for Robinhood, Vladimir Tenev, forsvarte torsdag beslutningen om å stanse handelen med Gamestop-aksjer.

– En vanskelig og smertefull erfaring, der kunder ikke fikk tilgang til pengene sine, sa Tenev, som avviste at Robinhood stanset handelen for å hjelpe hedgefondene.

Gabriel Plotkin, som er sjef for Melvin Capital, avviste også at hans selskap forsøkte å manipulere handelen. Han viser til at Melvin solgte seg ut av Gamestop med store tap da aksjeverdien steg fra 17 dollar til 483 dollar.

Ifølge Plotkin oppfordret Reddit småsparere til å handle med Gamestop-aksjer for å straffe Melvin, og han hevdet også at det ble brukt antisemittisk språk mot ham og andre.

Han legger til at saken har vært en øyeåpner, og at han har tatt skritt for å beskytte firmaets investorer og hindre at noe lignende skjer igjen.

