Slik gikk Buffetts investering.

I fjor høst fikk det stor oppmerksomhet da finansguru Warren Buffett, en av verdens rikeste menn, gikk tungt inn i gull-industrien.

Dette skjedde ved at Buffetts investeringsselskap Berkshire Hathaway kjøpte 20,9 millioner aksjer, rundt 1,2 prosent av aksjekapitalen, i gruveselskapet Barrick Gold Corp.

Investorlegendens interesse for gull kom brått på markedet, ikke minst fordi Buffett tidligere hadde hatt et kjølig forhold til metallet. Så tidlig som i 1998 uttalte Buffett til Harvard-studenter at gull gjør lite nytte for seg og er dyrt å oppbevare.

– [Gull] graves ut fra bakken i Afrika eller et eller annet sted. Deretter smelter vi det ned, graver et nytt hull, graver over det igjen og betaler folk for å holde vakt rundt det. Det har ingen nytte. Den som sitter på Mars og ser på, ville ha klødd seg i hodet, sa Buffett.

Hos «goldbugs», monetære apokalyptikere og motstandere av fiatpenger, det vil si penger som trykkes av en sentralbank uten å ha dekning i realverdier som nettopp gull, ble Buffetts «konvertering» nærmest oppfattet som et jærtegn eller en ny æra.

Selv Max Keiser, som er notorisk long i gull, var fra seg av begeistring.

– Betydningen kan ikke understrekes nok. Han ser at globale sentralbanker fullstendig har mistet kontrollen; de trykker billioner og dreper fiatpenger, proklamerte Keiser.

The entire $100 trillion global funds biz just got turned on its head https://t.co/YbFlo1luRT

He sees global central banks have completely lost control; they’re printing trillions and Killing fiat money

The importance cannot be overstated

Som om det ikke var nok at Buffett tilsynelatende var blitt nyfrelst på det gylne metallet, vakte det oppsikt at investoren samtidig hadde solgt seg ned i Wall Street-banker som JP Morgan og Wells Fargo.

Vel å merke er Barrick Gold mer enn fysisk gull, men driver utvinning og foredling av gull, og betaler herunder utbytte til Buffett og andre eiere. Buffetts investering kunne dermed passere som et finansielt verdipapir. Dessuten utgjorde aksjene bare 0,3 prosent av Berkshire Hathaways portefølje.

Nå har Buffett altså solgt seg helt ut av Barrick Gold. Dette skal ha skjedd i fjerde kvartal 2020, skriver Kitco News.

In Q2 2020 Buffett (or $BRK.B / $BRK.A) bought a very small 0.15% position in Barrick Gold ($GOLD) between $18.50 and $28.25.

He sold ~43% of the position last quarter between ~$26 and ~$30.50 and the rest this quarter at prices between ~$22 and ~$29.

Why?

— Tobias Carlisle (@Greenbackd) February 17, 2021