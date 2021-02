annonse

annonse

– Det er et veldig stort engasjement blant folk. Dette må ha skapt sinne blant folk, sier Raymond Skorstad til Agderposten, som kaller økningen i eiendomsskatten et «ran».

Han har tatt initiativ til oppropet «Vi protesterer på mange urimelige økte takster på husene i Arendal kommune med skyhøy eiendomsskatt som resultat. Vi vil ha takstene og eiendomsskatten redusert!»

Over 400 skrev under oppropet på bare få dager.

annonse

– Vi håper å få dette behandlet i møtet torsdag. Hvis ikke samler vi inn enda flere underskrifter til neste bystyremøte, sier Skorstad til lokalavisen.

Protestene kommer etter at flere har fått eiendomsskatten mangedoblet. Dette skjer etter at bystyret vedtok å omtaksere alle boliger og eiendommer høsten 2019.

Bakgrunnen var at regjeringen bestemte at kommunene bare kan kreve inn en promillesats på fem i eiendomsskatt, skriver Agderposten, mot syv før. For å unngå å tape inntekter satte bystyret i gang et konsulentfirma for å sette ny takst på eiendommene i kommunen. I oppropet som ble levert denne uken kreves det at taksten settes ned til reell salgsverdi.

annonse

Dette har ført til en enorm økning av eiendomsskatten for mange i Arendal, skriver Agderposten.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474