New York-guvernør Andrew Cuomo kan fratas flere fullmakter etter at det ble kjent at han holdt tilbake informasjon om coronadødsfall. Nå er det også klart at FBI har åpnet etterforskning.

Det er demokratiske partifeller av ham i delstatssenatet som vil frata Cuomo flere av krisefullmaktene han ble gitt under pandemien, skriver New York Times.

Bakgrunnen er at mer enn 9.000 pasienter med coronavirus ble sendt fra sykehus til sykehjem før de var friskmeldt under starten av pandemien, mer enn 40 prosent flere enn det delstatens helsedepartement tidligere har oppgitt.

Fox News opplyser også at FBI og statsadvokaten i Brooklyn har startet etterforskning av hvordan Cuomos administrasjon har håndtert sykehjemskrisen. Etterforskningen skal være i en tidlig fase.

