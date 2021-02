– På telefon fra Ila fengsel forteller Kristiansen at han ser frem til en ny rettssak hvor han vil føre bevis for at han ikke var med på barnedrapene. Etter mange års kamp for gjenopptakelse er det naturlig nok dette som står i fokus i dag, heter det i pressemeldingen.

De drepte jentenes foreldre tar Gjenopptakelseskommisjonens avgjørelse til etterretning, ifølge NTB.

Uenighet

Det skal ha vært uenighet i kommisjonen. Tre av kommisjonsmedlemme mente at saken må gjenopptas, mot et mindretall på to, skriver VG.

Kommisjonens leder Siv Hallgren skal ha vært blant de to som ikke ville gjenoppta saken, ifølge avisen.

Hevdet uskyld

Kristiansen har hele tiden hevdet at han er uskyldig dømt for å ha voldtatt og drept Lena Sløgedal Paulsen (10) og Stine Sofie Sørstrønen (8) i Baneheia i Kristiansand i 2000. Jan Helge Andersen tilsto og trakk Kristiansen inn som den aktive.

Mens Andersen ble løslatt fra sin fengselsstraff på 19 år for fem år siden, sitter Viggo Kristiansen fortsatt på Ila fengsel og forvaringsanstalt i Bærum.

– Det er ubehagelig at saken skal opp igjen fordi det er lenge siden det skjedde, og jeg har fått det på avstand, sier Andersen til TV 2.

Advokaten viste før avgjørelsen til det han omtaler som utelukkelsesbevis: Innslagene fra Kristiansens mobiltelefon på basestasjoner utenfor området i Baneheia og mangelfulle DNA-spor som ikke skulle ha blitt brukt som bevis for at Kristiansen var på åstedet.

Det såkalte «DNA-beviset» som retten la til grunn, ble presentert på en måte som gjorde at alle måtte tro at det var funnet DNA-spor fra to menn på den ene av jentene. Men som journalisten Svein Tore Bergestuen som har engasjert seg sterkt i saken har skrevet: «Det såkalte beviset er fullstendig plukket fra hverandre av verdens fremste DNA-ekspertise – Forensic Sience Service i London. (…) Sagt på en enklere måte: Det som står igjen er en fullstendig DNA-analyse- og profil av én gjerningsmann, Jan Helge Andersen. Det er ikke funnet DNA av Kristiansen på åstedet. Heller ikke av noen andre.»

Påtalemyndigheten har ment at saken ikke bør prøves på nytt i retten.

– Jeg kan bekrefte at statsadvokatene i Agder har fått forelagt begjæringen om gjenåpning fra Viggo Kristiansen og at vi har avgitt uttalelse i saken. I vår uttalelse har vi lagt til grunn at det ikke er grunnlag for gjenåpning av saken, har førstestatsadvokat Erik Erland Holmen i Agder statsadvokatembeter sagt til NTB.