«Historien gjentar seg, første gang som tragedie, andre gang som farse», sa Karl Marx.

Hva enn man mener om Marx, så må vi kalle andre riksrettsprosess mot Trump en farse av dimensjoner. Og som så mange farser, har den bidratt til å avsløre de involverte: Demokratene som prinsippløse, mediene som uærlige, norske «USA-eksperter» som amatører, og samtlige som hyklere.

Oppskrytte opptøyer

Først utgangspunktet til saken, opptøyene i Washington 6. januar. Følgende skjedde: En stor folkemengde protesterte mot påtroppende president. Ashli Babbitt, en ubevæpnet kvinnelig trumptilhenger, ble skutt av politiet. To trumptilhengere, Benjamin Phillips og Kevin Greeson, døde av henholdsvis hjerteattakk og slag, tilsynelatende urelatert til noen ytre skade. Rosanne Boyland ble tråkket ned mens en større gruppe prøvde å presse seg gjennom en dør inn til kongressen, og er den eneste personen som døde som direkte resultat av opptøyene. Ja, den eneste.

Falske nyheter om offiser Sicknick

Du tenker kanskje: «Hva med politimannen som ble slått ihjel med et brannapparat?» Påstanden om at politikonstabel Brian Sicknick ble drept av mobben ble spredt i alle himmelretninger, og demonstrerte ordtaket om at en løgn kan reise rundt verden før sannheten får tatt på seg støvlene sine. Revolver.news dokumenterte at nærmest hver eneste påstand om «drapet» var galt: Det var intet slag fra noe brannapparat, ingen «bloody gash» eller «blunt trauma». Sicknick hadde sendt sin bror en tekstmelding etter opptøyene og sagt at han var i fin form, med noen små skrammer. Mer enn en måned etter at Sicknick døde, har ingen blitt siktet i «drapet», og obduksjonsrapporten er ikke offentliggjort. Av mer forbløffende art er familien Sicknicks opplysninger om at de ble kontaktet av mediene angående Brians død, før sykehuset kontaktet dem. Det kan virke som om Sicknick døde av en urelatert årsak til opptøyene, men at hans død var nyttig for narrativet mediene ønsket å spinne.

En laber «storming»

Så kommer vi til stormingen. Det er uten tvil galt å bryte seg inn i et bygg man ikke har rett til å være i, og de som gjorde dette burde straffes etter gjeldende regler. Men man må si: «Stormingen» av kongressen var den reneste pikeskolen, etter amerikansk standard. Ødeleggelsene begrenset seg til et par knuste ruter, en stjålet laptop og et stjålet podium. De historiske artefaktene i bygget ble respektert.

Under BLM-opptøyene vi var vitne til få uker før, så vi betraktelig større skader. Vi så hus og blokker brent ned, knuste vinduer og plyndring var rutine. I Seattle ble det opprettet en okkupert «autonom sone» der flere mennesker ble skutt, og flerfoldige mennesker ble drept i løpet av opptøyene. I forhold til dette må stormingen av kongressen kalles tamt, skjønt medieoppmerksomheten er mange titalls mange ganger mer intens på denne episoden.

En dønn uærlig åpning

Saken mot Trump åpnet på en måte som må kalles eksepsjonelt uærlig. Raskin startet med å hevde at saken handlet om «kalde, harde fakta.» Han spilte deretter en intenst kryssklippet video fra 6. januar, som startet med Trumps tale fra dagen. Trump sa:

«We will stop the steal. Today I will lay out just some of the evidence proving that we won this election and we won it by a landslide. This was not a close election…. And after this we’re gonna walk down and I’ll be there with you… We’re gonna walk down… We’re gonna walk down to the Capitol»

Umiddelbart hopper kameravinkelen til bakenden av massemøtet, der man hører noen i mengden rope «Let’s take the Capitol!» Deretter følger store mengder videoer av trumptilhenger som bryter sperringer og marsjerer mot Capitol ( Video , fra 3:02-3:30).

Det som ikke kommer med i utsagnet de selektivt velger, er det som er bokstavelig talt neste avsnitt i utsagnet over:

«And we’re gonna cheer on our brave senators and congressmen and women – and we’re probably not gonna cheer so much for some of them. Because you’ll never take back our country with weakness. You have to show strength and you’ll have to be strong. We have come to demand that Congress do the right thing and only count the electors that have been lawfully slated. I know that everyone here will soon be marching over to the Capitol building to peacefully and patriotically make your voices heard.»

Ooops. Hva Trump rent faktisk sa virker å være sentralt i saken, men jeg kunne ikke finne det i mediene. Derimot fant jeg det i en videokompilasjon laget av en internettkommentator , som forøvrig er en ubetalt amatør.

Et annet utdrag aktoratet setter sammen i denne videoen er følgende :

«And we fight. We fight like hell and if you don’t fight like hell you’re not gonna have a country any more.»

Den forsøkte assosiasjonen her er at «fight» er ment bokstavelig talt, altså som en direkte oppfordring til å slåss fysisk; ergo har Trump oppfordret til vold. Ingen person som har fulgt amerikansk politikk i noen kapasitet kan tro på dette. Ordet «fight» er brukt ustanselig i amerikansk politisk retorikk, og mer av venstresiden enn av høyresiden. Dette forsøket kan avfeies kategorisk. Et sett med kommentatorer har forøvrig søkt på frasen «fight like hell» og funnet at nærmest enhver politisk profil involvert i denne prosessen har brukt ordet før.

Joe Neguse, en av aktoratet, siterte Trump på at han hadde sagt «You have to get your people to fight» og tolket det som en oppfordring til vold. Han droppet selvfølgelig hva Trump sa umiddelbart etterpå: «And if they don’t fight we have to primary the hell out of the ones who don’t fight» . «Primary» betyr å utfordre dem i nominasjonsprosessen i partiet, og er selvfølgelig en helt legitim taktikk i et demokrati.

Disse løgnaktige påstandene ble avkreftet på løpende bånd av Trump sine forsvarere – men dette ble selvfølgelig ikke dekket av mediene. I mitt forsøk på å finne ut hva som egentlig ble sagt, må vi se på alternative stemmer, slik som Twitter-kontoen Trump War Room:

WATCH: Bruce Castor shows how the House Democrats' presented selectively edited evidence. pic.twitter.com/RuqlY6OvFK — Trump War Room (@TrumpWarRoom) February 12, 2021

Gamle løgner resirkulert

Med såpass svak sak, var det ikke rart at aktoratet måtte spe på litt for å føre saken. De dro opp gammelt grums: Påstanden om at Trump hadde sagt at det var «very fine people» med referanse til nynazister – en forlengst motbevist påstand, som bygger på like uærlig klipping.

Det kom en påstand om Ukraina-innblanding. Hva enn man måtte mene om det, var det gjenstand for forrige prosess, og ikke relevant i denne omgang. I mer eksentrisk art, fremførte aktoratet som bevis tilfeldige memer – bilder med tekst – som var lagt ut på internett. Det er uvisst hva dette skulle bevise.

The impeachment managers should be genuinely embarrassed that they're on the floor of the Senate reading out random BS online memes and posts, but… they are clearly not embarrassed pic.twitter.com/skMWzZpoir — Michael Tracey (@mtracey) February 10, 2021

En ny, totalitær rettsstandard

Standarden Trump skulle dømmes etter, var etterhvert dette: Trump sa ting som fikk andre mennesker til å gjøre ugang – og selv om han selv ikke oppfordret dette eksplisitt, så var det implisitt i at han a) benektet valgets legitimitet og b) oppfordret dem til å gjøre noe, i dette tilfellet å protestere. Disse to tilsammen måtte tolkes som en oppfordring til vold, og dermed skal Trump være ansvarlig for alt tilhengerne hans har gjort.

Denne standarden gjelder selvfølgelig ikke for andre enn ham selv. En øko-fanatiker som spår jordens undergang om 10 år hvert år siden 1970, vil aldri straffes for at en urelatert gruppe som bomber en oljeledning. En person som spår nazistisk overtakelse av samfunnet om ikke noen gjør noe umiddelbart, vil aldri bli straffet for at en urelatert person dreper en FrP-politiker. En muslim som spår dommedag om ikke noen tar kampen opp mot de vantro, blir aldri stilt bli straffet for at en urelatert person sprenger seg selv. Jo, og Demokratene vil aldri bli stilt ansvarlig for truslene rettet mot Trumps advokat .

Og det er selvfølgelig sånn det skal være. Man skal stå til ansvar for det man gjør, og for direkte oppfordringer til kriminalitet. Men man kan ikke straffes for å si noe som i ytterste konsekvens kan føre til at noen gjør ugagn – det er en prosess som hører hjemme i et totalitært samfunn uten ytringsfrihet.

Hykleri uten like

Det er nesten rutine å nevne det, men hver eneste ting Demokratene beskyldte Trump for, er de skyldige i selv, bare enda grovere. Ta for eksempel anklagen om at Trump har «benektet valgresultatet» og på den måten satt demokratiet i fare. Her finnes en lang rekke kompilasjoner, som selvfølgelig inluderer Demokratenes reaksjon i 2016.

Our election was hijacked. There is no question. Congress has a duty to #ProtectOurDemocracy & #FollowTheFacts. — Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) May 16, 2017

Men tradisjonen med å betvile valgresultater er eldre enn det. Jeg støtter meg igjen på Trump War Room igjen, som har laget en utmerket kompilasjon:

HYPOCRISY ALERT: House Democrats' objected to former President Trump's 2016 election victory. pic.twitter.com/LE9cNPHeCq — Trump War Room (@TrumpWarRoom) February 12, 2021

WATCH: Democrats have a long history of objecting to election results. ROLL THE TAPE! pic.twitter.com/c5kkzv5IBf — Trump War Room (@TrumpWarRoom) February 12, 2021

(Jeg anbefaler interesserte lesere å lagre videoene, i disse dager har ikke materialer som går imot narrativet særlig lang levetid på Twitter).

Hva gjelder oppvigleri, eller oppfordring til å gjøre noe dramatisk, er det nok ingen som i så direkte grad oppfordret til å bryte loven, som Kamala Harris når hun samlet inn penger til å betale kausjon til de som var arrestert for «rioting».

Mediene: En nikkedukke

At aktoratet nærmest ikke hadde argumenter, langt mindre ett som kunne stått for seg selv, stilte de ingen spørsmålstegn ved. At prosessen ble ført uten referanse til noen lov eller rettspresedens var det ingen av de etablerte mediene som problematiserte. At den ble ført med TikTok-aktige ADHD-kryssklippede videoer, brydde ingen seg om. Å nedverdige seg til å trykke Trumps advokaters motvisning av falske påstander og uærlig redigert video var de for gode for – og det til tross for at disse ble sluppet i medie-vennlige, lett forståelige klipp.

Derimot kunne de trykke at Trump skulle ha vært sint på advokatene sine, at aktoratet slapp en ny video, og så videre. Og det er selvfølgelig ingen som stiller spørsmål ved den nye juridiske standarden som ble lansert, eller det betenkelige ved at Demokratene forsøkte å bruke sin nylig ervervede makt til å straffe sin motstander. Hva gjør det med ideen om en fredelig overtakelse av makt?

Amatørmessige eksperter

Og så er det ekspertene da. VG intervjuet ti av dem , og de klarte alle å tippe riktig på utfallet av saken. Det bemerkelsesverdige er at nesten alle mener Trump er «skyldig etter tiltalen» – og ingen bemerker den enorme mengden svindel som har vært med i prosessen her, eller hykleriet.

Hilde Restad mener at «Trump er skyldig i å oppfordre til politisk vold, til å tro på konspirasjonsteorien om at valget ble «stjålet» fra ham og til å spesifikt oppfordre hans tilhengere til å marsjere til kongressen for å stoppet «tyveriet»». Her er, som jeg demonstrerte, første påstand feil, men påstand to og tre er interessante. Ifølge Restad bør man stilles for retten for å «oppfordre til å tro på konspirasjonsteorier» samt å «oppfordre hans tilhengere til å marsjere til kongressen for å stoppet «tyveriet».» Dersom vi tar Restad til etterretning, har vi droppet både ytringsfriheten og demonstrasjonsfriheten.

Hilmar Mjelde påstår at et hundretalls klønete, uorganiserte, ubevæpnede vandaler tar seg inn i Capitol var et forsøk på et «selvkupp» (et statskupp der en demokratisk leder nekter å gå) og må som sådan kalles en konspirasjonsteoretiker. Dette deles av en analytiker fra høyresiden, Eirik Løkke, som påstår at Trump har «sviktet sin ed og presidentembetet ved å spre konspirasjonsteorier, forsøke seg på et klovneaktig kupp og true lokale valgansvarlige.»

Igjen ser vi ønsket om å stille noen til ansvar for deres politiske meninger, og en klovneaktig påstand om et «kupp». Deretter gulpes opp en påstand om å true lokale valgansvarlige, som er enda mer fake news vi ikke kan gå inn på i denne omgang. Dersom det hadde vært en sertifiseringsordning for USA-eksperter, ville samtlige av VGs kobbel vært på dypt vann.

En uverdig avslutning

Venstresidens behandling av Trump endte slik den startet: Med en sammenhengende strøm av løgn, hysteri, hykleri og en pseudo-legalistisk heksejakt.

