Hos Fox News og andre konservative nyhetsmedier i USA er hovedsaken nå at Rush Limbaugh er død. NTBs fokus fra samme hendelse er imidlertid at Trump er en løgner.

De færreste nodmenn er nok klar over hvor betydningsfull radioverten Rush Limbaugh har vært. Han hadde millioner av lyttere på sine radioprogrammer, som ofte var monologer som varte i timesvis. Han var en kraftfull støttespiller av Donald Trump like til det siste. Han mottok også The Presidential Medal of Freedom i 2020 mens det også ble kjent at han hadde uhelbredlig kreft.

Donald Trump gjorde flere intervjuer på onsdag i forbindelse med Limbaughs død på onsdag. Disse samtalene, hvor Trump var med på telefonen med henholdsvis Fox News, Newsmax var i hovedsak en hyllest til Limbaugh.

NTB, som er et telgrambyrå som leverer tjenester til mange norske medier, inkludert til Resett, sendte ut sin versjon av Trumps comeback på denne måten kl 08:18 på torsdag morgen. Resett gjentar meldingen i sin helhet av informasjonshensyn:

NTB-Overskrift: «Trump gjentar løgner om valget i TV-comeback»

Tekst:

«Tidligere president Donald Trump gjorde flere TV-intervjuer onsdag, og gjentok den falske påstanden om at valget ble stjålet fra ham.

Trump er fratatt de fleste sosiale medier på grunn av påstandene, men får fortsatt tid på lufta i høyrevridde medier. Onsdag ringte han inn for å gjøre flere intervjuer, i det som er de første lengre intervjuene med ham etter at han ble frikjent i riksrettssaken.

– Det var et stjålet, fikset valg, sier Trump til Newsmax.

I et annet intervju med One America News Network sier Trump «opptellingen var ikke særlig god».

Et tredje intervju, gjort med Fox News-verten Sean Hannity, er ennå ikke sendt.

Påstanden om valgfusk er tilbakevist flere ganger, også i flere rettsrunder.»

NTB har ikke linket til intervjuene verken på Newsmax eller Fox News i nyhetsmeldingen de sendte ut.

Overskriften på saken hos Fox News var følgende:

Trump reveals story behind Rush Limbaugh’s Presidential Medal of Freedom honor

Og på Newsmax:

Donald Trump to Newsmax TV: Rush Was Unique, Great Friend

Og altså på NTB:

