– Når en avis lager skandaleoppslag om pengesløsing og sløsekultur i en stiftelse, og som utelukkende er basert på anonyme kilder, bør den da kunne utelate stiftelsens viktigste forsvarsargument?

Etter et skandaleoppslag i Vårt Land som utløste en føljetong av artikler, endte det hele med at Født Fri ledet av Shabana Rehman mistet statsstøtten.

Hun klaget Vårt Lands journalistikk inn til Pressens Faglige Utvalg (PFU), men fikk ikke medhold.

– Når en avis lager skandaleoppslag om pengesløsing og sløsekultur i en stiftelse, og som utelukkende er basert på anonyme kilder, bør den da kunne utelate stiftelsens viktigste forsvarsargument: At årsregnskapene hele veien har vært godkjent av statsautorisert revisor uten anmerkninger? spør Rehman i Medier24.

Hun viser til at utvalget i en rekke andre saker har vært kritisk til bruken av anonyme kilder.

– Hovedargumentet i vår klage var at dette aktsomhetskravet må tilsi at det var ekstra påkrevet at Vårt Land tok med vårt viktigste forsvarsargument når anonyme kilder anklaget oss for pengesløsing, nemlig at alle våre regnskaper er godkjent av statsautorisert revisor.

