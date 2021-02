annonse

Frp-lederen frykter at dette kan spre seg til resten av landet om MDG får makt.

– Vi har prøvd å sette denne galskapen i system, sier Siv Jensen til Aftenposten om Frps konsekvensanalyse av MDGs klimatiltak.

I Frps konsekvensanalyse har de analysert hva MDG har gjennomført, tatt til orde for eller planlagt, for å vise hvor bilfiendtlig partiet faktisk er. Men MDGs eneste representant på Stortinget, Une Bastholm avviser kritikken med å si at de misbruker statistikk i kjent Frp-stil.

– MDG kan meget godt komme på vippen og bruke disse tingene som en brekkstang mot Ap og Sp. Vi må se på hva de faktisk drive med, sier Frp-leder Siv Jensen, og legger til at MDG har ikke tenkt å stoppe med klimatiltakene de har gjennomført i Oslo.

– Dette har de tenkt å rulle ut i alle landets byer. De går til kamp mot bilen. Tilsynelatende liker de ikke bensin- og dieseldrevne biler og gjør livet surt for eierne.

Det som provoserer Jensen mest er målet om forbud mot fossilbiler i hele Oslo.

– Det er hårreisende. Det er politikk for eliten. Kun de som har råd til å kjøpe seg ny elbil, skal få lov til å kjøre rundt i Oslo. De som ikke har råd, og det er ganske mange, skal altså ikke få lov til å komme seg rundt i egen bil.

Une Bastholm svarer at Siv Jensen skyver barnefamiliene foran seg i kampen mot grønn byutvikling:

– Grunnen til at barnefamilier flytter ut av Oslo, er ikke først og fremst mangel på parkeringsplasser, men at de ønsker seg tryggere skoleveier og et trygt bomiljø.

Bastholm sier videre at de vil øke bensinprisen, som er helt nødvendig i en klimakrise. Men at pengene skal utbetales som en klimabelønning, der innbyggere i distriktene får mest utbetalt.

