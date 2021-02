annonse

Om Siv Jensens avgang vil bli et sjakktrekk eller en strategisk tabbe, avhenger av om Sylvi Listhaug vil lykkes i å skape entusiasme og få debatten til å dreie seg om Frps saker.

Siv Jensens avgang beskrives som en politisk bombe og Fremskrittspartipolitikere fra partiets mer liberale fløy, som Roy Steffensen, til mer konservative profiler som Per-Willy Amundsen, slutter seg nå til en unison hyllest av Jensen, som har styrt Frp-skuta i 15 år.

Dette til tross for at det har vært murring under deler av Jensens lederperiode og særlig i perioden etter valget i 2017, da partiet for alvor begynte å merke på regjeringsslitasjen med først Venstres og deretter Kristelig Folkepartis inntreden i regjeringen. Mange så nok også hvordan Sylvi Listhaug under valget i 2017 klarte å ta regi og skape en bølge av oppmerksomhet rundt Frp som løftet partiet under valgkampen.

Det har likevel aldri vært snakk om at noen har villet utfordre Jensen. For det første er det rett og slett ikke tradisjon for dette i Frp. Partiet var frem til Carl I. Hagens avgang på mange måter et enevelde, og selv om Frp under Jensen har blitt et mer normalt parti, henger dette fortsatt igjen. Når Jensen nå peker på Listhaug som sin etterfølger og Ketil Solvik-Olsen som nestleder, er det slik det blir. Landsmøtet kommer til å velge begge to med trampeklapp og uten motkandidater.

For det andre har Jensen siden hun gikk ut av regjering vist at hun har ønsket et tydelig Frp. Aslak Bonde i Morgenbladet dro det så langt at han karakteriserte henne som en del av «utestemmefløyen› etter hennes landsmøtetale i 2020, der hun ikke nølte med å dele ut karakteristikker til sine politiske motstandere. Det viser at hun ikke ble presset ut av regjeringen av krefter i sitt eget parti, men at hun selv stod bak avgjørelsen. For det er nok ingen som tviler på at Siv Jensen trivdes som finansminister. Likevel tok hun den avgjørelsen hun mente var best for partiet, i en sak Frps velgere hadde forståelse for, nemlig å gå ut av regjeringen da Erna Solberg valgte å hente «hjem» en norsk IS-kvinne.

Så var en tydeligere utestemme og en fri rolle utenfor regjeringen likevel ikke nok til å snu den negative trenden for Frp, et parti der stemningen i stor grad styres nettopp av meningsmålinger og valgresultat.

Det er flere grunner til dette, men man kommer ikke unna at covid-19-epidemien ikke har vært til Fremskrittspartiets fordel. Det har ført diskusjonene over på økonomi og smittevern og gravitert politikken mot sentrum, noe Frp også på sett og vis har bidratt til gjennom å samarbeide med venstresiden på Stortinget for å få til bedre tiltak for å hjelpe dem som er hardest rammet av pandemien. Det har vært riktig, men ikke bidratt til å løfte partiet på meningsmålingene.

Ingen «quick fix»

Nå sier Jensen at dette ikke er grunnen til at hun går av. Det vil nok være delte meninger om troverdigheten av dette utsagnet, men riktig eller feil er det også dessverre for Frp åpenbart slik at hennes avgang ikke er noen «quick fix».

For selv om det ikke er umulig, vil det være langt vanskeligere for Listhaug som ny partileder å løfte Frp nå enn da hun som justisminister dominerte valgkampen i 2017. Opinionen var da fortsatt preget av flyktningkrisen i 2015 og innvandring var et viktig tema for mange velgere.

For Frps problemer er nå større enn støyen rundt eksklusjonen av Oslo Frps leder og bråket rundt «nasjonalkonservatisme». Hovedproblemet er at offentligheten i liten grad preges av de sakene Frp gjerne snakker om, som asyl- og flyktningpolitikk, dyre og unødvendige klimatiltak eller høye skatter og avgifter.

Krever kløkt

Foreløpig ser det ut til at Frps strategi er å kvesse klørne mot regjeringen og i enda større grad stemme for egen politikk. Det kan lykkes, men vil kreve kløkt og politisk lederskap om partiet skal unngå å ende opp med svarteper og få skylden for at Stortinget ikke kommer vel forlikt med nye tiltak for næringslivet for å bøte på de økonomiske konsekvensene av pandemien. Her er det også et strategisk problem for Frp at selv om partiets grunnplan og velgere nok har lite til overs for den sittende regjeringen, ønsker man seg slett ikke en rødgrønn regjering i stedet.

Om Siv Jensens avgang vil bli et sjakktrekk eller en strategisk tabbe, vil rett og slett avhenge av at Sylvi Listhaug for det første klarer å samle og skape entusiasme i partiet og for det andre å gjøre det hun kan best, nemlig ta regien og få debatten til å dreie seg om Fremskrittspartiets saker.

Gjør hun det, kan hun også få Frp tilbake til gamle høyder.

