Onsdag skapte det betydelig oppmerksomhet da NRK skrev at Språkrådet vurderte å bytte ut ordet «nordmann» med noe mere kjønnsnøytralt. Nå går Språkrådet på defensiven.

– Det er et spørsmål vi for så vidt får med jevne mellomrom, sa seksjonssjef Daniel Ims i Språkrådet til NRK.

– Vi tror det vil bli aktuelt å vurdere det også.

Han mener alternativet da vil være å bruke adjektiv.

– Norsk mann, norsk kvinne. «Norske» er et ord på norsk. Det er det helt klart. Om det uten videre kan brukes på den måten, det er for tidlig å si. Rett og slett, sa han videre.

Trygve Slagsvold Vedum var blant dem som reagerte:

– Jeg synes det er fullstendig historieløst, at Språkrådet i det hele tatt skal bruke tid på det. Nordmann er et godt trygt, og innarbeidet begrep som vi alle har et forhold til. Jeg tror det er få eller ingen kvinner eller menn i Norge som synes det er et problem å kalle seg nordmenn, sa han til VG

Himanshu Gulati (Frp) var også ute med kritikk:

– Nå har galskapen gått altfor langt. Vi er nordmenn. Dette er vår identitet. Kvinner som menn, barn som voksne. Nå får denne politisk korrekte øvelsen med å endre alle begrep som kan støte noen, ta slutt, sa han til Nettavisen.

Onsdag kveld kom også statsministeren på banen:

– Jeg føler meg helt bekvem som kvinne med å være nordmann, sier statsminister Solberg til VG.

Trekker tilbake

Språkrådet hevdet senere onsdag overfor VG at de ikke på noe tidspunkt hadde ønsket å vrake ordet nordmann.

De har også fått NRK til å legge inn en rettelse der de har fjernet «vrake» fra tittelen.

– Den aktuelle saken var lensmann og bestillingen fra Stortinget om å endre kjønnsmarkerte titler i staten. Ordet nordmann er ingen tittel i staten og det er ikke aktuelt å vrake det på noen som helst måte, sier seksjonssjef Daniel Ims i Språkrådet til VG.

– Vi vet at dette er betente saker som vekker mye debatt. Derfor må vi understreke at det ikke er aktuelt, sier han.

Det er Erna Solberg fornøyd med:

– Vi trenger ikke å endre noe som fungerer. Det gjør ordet nordmann. Og så vidt jeg forstår, har også Språkrådet avlyst denne debatten, sier Solberg.

