annonse

annonse

Reaksjonene spriker i anledning Siv Jensens exit.

Nyheten om at Frp-leder Siv Jensen ikke tar gjenvalg til Stortinget til høsten, og med det går av som partileder, sender sjokkbølger gjennom det politiske Norge. Det preger også sosiale medier.

I Facebook-gruppen Gruppa for FrP-venner renner støtteerklæringene inn. Et innlegg med bilde av Siv og teksten «Takk for jobben du har gjort for Frp» har i skrivende stund fått over 700 likes og 100 kommentarer.

annonse

Under følger et utvalg av kommentarene.

– Du vil bli savnet.

– Siv har stått i motgang og medgang. Takk for jobben.

annonse

– Vel voksent valg du har tatt Siv, står stor respekt av det. Lykke til videre.

– Hun var knallbra på Debatten i går, så var en verdig «avslutning» for å si det slik.

– Takk for en fantastisk flott jobb, Siv.

Kritikk

Massiv støtte og takke-meldinger til tross, enkelte gir uttrykk for glede over Jensens avgang.

– Jeg takker for den jobben du ikke har gjort, skriver en.

annonse

– Ikke en dag for tidlig, skriver en annen.

Demokratenes Kent Andersen, som meldte seg ut av Frp i vinter, er svært lite generøs for anledningen, i et innlegg på egen Facebook-profil. Der fremmer han spekulasjoner om at Jensen vil begynne å jobbe i et vindkraftselskap.

Så for å oppsummere:

-Først ekskluderer Siv Jensen fylkeslederen i Oslo for å si at kanskje noen andre bør lede… Publisert av Kent Andersen Torsdag 18. februar 2021

– Får Oslo Frp en unnskyldning? Går Siv inn i vindkraftselskapet til broren, eller blir hun ny direktør etter Børge Brende i World Economic Forum?

De oppsiktsvekkende uttalelsene utløser kritikk i kommentarfeltet.

– Akkurat i dag er vel ikke dagen for å kritisere henne, svarer en.

– Gleder meg til den dagen dere skal begynne å snakke om innholdet i partiet dere påstår å bygge, for så langt er det ikke kommet ut noe som helst på den fronten, skriver en annen person.

– Dette kunne du spart deg, Kent. Ro deg ned, skriver en tredje person.

Sprik

FrP-nestleder Sylvi Listhaug skriver i en Facebook-post at hun synes det er trist at Jensen gir seg, og at hun kjenner sin sjef som «dyktig, hardtarbeidende og omsorgsfull».

Det er så trist at du gir deg som leder, Siv. Takk for en fantastisk innsats for FrP gjennom alle disse årene, Siv! Du… Publisert av Sylvi Listhaug Torsdag 18. februar 2021

annonse

I kommentarfeltet under er utspillene varierte.

– Tror timingen er helt rett. Siv har gjort en kjempejobb for Frp. Men alt til sin tid, skriver en.

– Jeg skal bli medlem av Frp, fint at Siv slipper nye krefter til, skriver en annen.

– Det var en gang i tiden at jeg trodde på både Siv og Sylvi, men dessverre, den tilliten er forsvunnet, særlig etter at du, Sylvi, kalte oss som vil bestemme i eget hus for noe i nærheten av nazister, skriver en tredje.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474