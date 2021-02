annonse

Det har vært ekstremt kaldt i sørlige deler av USA den siste tiden. Det har ført til betydelige problemer.

Texas har i likhet med andre amerikanske delstater som mål å få mest mulig elektrisitet fra såkalt fornybare kilder. Det er i hovdesak vindkraft og solkraft. Pardoksalt nok er hovedargumentet å hindre global oppvarming som følge av CO2-utslipp.

Men nå er solcellene dekket med snø og vindmøllene har frosset fast. Samtidig er behovet for strøm til oppvarming prekært. Kraftselskapene har måttet kutte strømmen flere steder og millioner av mennesker har vært uten strøm.

NTB skriver torsdag morgen at lere hundretusener fortsatt er uten strøm og det er mangel på både vann og mat i den folkerike delstaten Texas som har opplevd ekstremkulde og stort snøfall.

– Jeg var tom for kjøtt, egg og nesten all melk da jeg dro hit. Her var det køer som gikk rundt hele butikken. Hyllene var nesten helt tomme for poteter, kjøtt, egg og meieriprodukter, sier Cristal Porter i Austin.

Beto O’Rourke, en tidligere presidentkandidat for demokratene fra Texas, sier til MSNBC at situasjonen i delstaten er verre enn man kan tro.

– Folk har gått i dagevis uten strøm. De lider. Så mye av dette er noe vi kunne ha unngått. Energihovedstaden i Nord-Amerika klarer ikke å gi strøm så folk kan holde seg varme. Vi nærmer oss å være en mislykket delstat, sier han.

Tucker Carlson hevder situasjonen viser hvor forfeilet og utopisk klimapolitikken har blitt i USA. han mener også det som skjer er forutsigbart og viser til hvor stor problemer det har vært i årevis i California, som har kommet lengst i å gå over til fornybare kilder som ikke har samme jevne forsyning som fossile kilder.

Tucker Carlson slams the Green New Deal after a winter storm freezes Texas wind turbines.

