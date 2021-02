annonse

Frykter sørafrikansk variant.

Treg vaksinering og flere muterte virusvarianter gjør at en tredje dose kan bli nødvendig for å bekjempe COVID-19, mot dagens to doser. Dette tror Bill Gates, som er involvert i utvikling og distribusjon av COVID-19-vaksine.

Dette kom frem under et TV-program med CNNs Brianna Keilar 17. februar. Der var temaet hvorfor farmasiselskapene ikke leverer som lovet.

– Lanseringen av en avgjørende vaksine har støtt på betydelige hindre. Utrullingen av Johnson & Johnsons vaksine, som er den første som bare krever en enkeltdose, vil skje mye saktere enn forventet på grunn av misinformasjon, innledet Keilar, og la til:

– Forhåpningen var at 20 millioner til 30 millioner doser ville være klare til utsending straks vaksinen var godkjent. Nå vet vi at selskapet bare har noen få millioner doser på lager.

Keilar får støtte fra CNNs medisinske analytiker dr. Leana Wen.

– Jeg synes det er veldig viktig at alle selskaper, så vel Johnson & Johnson som Pfizer og Moderna, forteller det amerikanske folket nøyaktig hvor mye de har til hensikt å kunne levere til hver tid, sier Wen.

– Så hvor mye vil de, tror de at de vil ha innen slutten av februar? Hva med midt i mars? Hva med slutten av mars, spør hun retorisk.

Senere i programmet viser Keilar frem en video hvor Bill Gates uttaler seg om fremdriften i vaksineringen og om en tredje dose, mot dagens to doser, kan bli nødvendig på grunn av coronavirus-mutasjoner som den britiske og den sørafrikanske.

– Nå er spørsmålet: Er det nok at vi bare får en superhøy dekning (vaksinasjonsprosenten i befolkningen, red.anm.) med de nåværende vaksinene, eller trenger vi en tredje dose av det samme, eller trenger vi en modifisert vaksine, spør Gates i det korte klippet.

– Og alle de fem selskapene som har amerikanske vaksiner ser nå på hvordan de kan lage den modifikasjonen og tilsette den slik at, du vet, folk som allerede har to skudd kanskje trenger et tredje skudd, svarer Gates på sitt eget spørsmål.

Tilbake i studio drøfter Keinar og Wen om vaksinedose nr. tre kan bli realitet.

– Så en tredje dose, eller det som i grunn kan være en booster (dose som forsterker eksisterende immunitet, red.anm.). Hvordan tror du veien videre blir her, spør Keilar henvendt til sin kollega.

– Jeg tror det kommer til å skje. Den sørafrikanske varianten synes å være mindre mottakelig (susceptible) for vaksinene som vi allerede har utviklet. Så det er viktig å begynne med å lage en booster, mener Wen.

