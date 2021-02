annonse

annonse

Senterparti-politikerne Trygve Slagsvold Vedum og Jan Bøhler sier bestemt nei til ny rusreform.

Forslaget til rusreform innebærer at Norge avkriminaliserer bruk, kjøp, besittelse og oppbevaring av mindre mengder narkotika. Det vil fortsatt være ulovlig, men skal ikke straffes, skriver VG.

Vedum mener Regjeringen på denne måten skyver de tyngste rusmisbrukerne foran seg og at det dermed vil bli lettere for kriminelle gjenger å rekruttere unge selgere.

annonse

– De personene som er syke, blir brukt som en unnskyldning for at det skal bli mer fritt frem. Derfor mener jeg at det går an å lage en lovformulering som skjermer de som er syke, samtidig så kan vi være knallharde mot dette, sier han.

Rusreformutvalget har foreslått terskelverdier slik at oppbevaring av fem gram heroin, kokain og amfetamin, tre lapper LSD, ett gram MDMA og 15 gram cannabis, ikke skal være straffbart.

– Det er jo helt vilt, sier Sp-politiker Jan Bøhler.

annonse

Vedum og Bøhler vil skrote rusreformen og stiller sitt eget forslag.

«Dersom besittelse eller bruk av narkotika har sammenheng med mistenktes avhengighet etter gjentatt bruk av narkotiske stoffer, skal påtalemyndigheten ikke forfølge forholdet strafferettslig».

Vedum vil ikke forby alle rusmidler, men setter grensen ved narkotiske stoffer.

– Vi er selvfølgelig for at man kan omsette nikotin, altså tobakk og snus og alkohol. Det er mer enn nok problemer med det, avslutter han.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474