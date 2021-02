annonse

Canadas viktigste opposisjonsparti oppfordret torsdag Underhuset til å formelt erklære at Kina begår folkemord mot mer enn 1 million uigurer i landets vestlige Xinjiang-provins.

The Globe and Mail melder at lederen for det konservative partiet som fremmet forslaget, Erin O’Toole, ønsker å sende «klart signal» til det kinesiske regimet, på tross av de betydelige økonomiske represaliene Kina kan utsette Canada for:

– I en sak som folkemord, må Canada sende et klart og utvetydig signal om at vi vil stå opp for menneskerettighetene og verdigheten til menneskerettighetene, selv om det betyr å ofre noen økonomiske muligheter. Våre verdier er ikke til salgs, sa O’Toole.

Lovforslaget er ikke bindende for den føderale regjeringen, og legger ikke opp til hva de neste trinnene skulle være om det blir vedtatt. Det forventes en avstemning mandag, og de viktigste opposisjonspartiene som støtter forslaget har et kontrollerende flertall av setene i Underhuset.

Taus Trudeau

Det var ingen umiddelbar indikasjon på hva statsminister Justin Trudeau vil gjøre hvis forslaget blir vedtatt, men Canadas statsminister har trådt varsomt ovenfor Beijing før.

Etter at opposisjonsleder O’Toole oppfordret den canadiske regjeringen tidligere denne uken til å forsøke å presse Den internasjonale olympiske komité til å flytte vinter-OL 2022 fra Beijing grunnet situasjonen i Xinjiang, nølte Trudeau med å bruke ordet «folkemord», som han kalte et «ekstremt belastet» begrep:

– Når det gjelder anvendelsen av det helt spesifikke ordet folkemord, trenger vi ganske enkelt å sørge for at alle «i»-ene blir stiplet og «t»-ene blir krysset før en slik beslutning blir tatt, sa han.

