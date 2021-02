annonse

annonse

Det trengs en ny giv i Fremskrittspartiet når de nå går inn i sin «tredje fase» etter Carl I. Hagen og Siv Jensen. Den nye partilederen, Sylvi Listhaug, kom godt ut av startblokkene.

Det var en balansert gjennomgang av de sakene Frp nå skulle fokusere på. Eldreomsorg, næringspolitikk, fokus på å skape, individualisme og toleranse, ytringsfrihet, norske verdier, Norge først, også i klimapolitikken, innvandring og integrering. Listhaug og Solvik-Olsen satte Frp i opposisjon til venstresidens intoleranse. Kravene om at alle skal slutte med kjøtt osv.

Det er langt flere enn de 6-8 prosent som nå om dagen sier de vil stemme Frp som vil kunne slutte seg til en slik linje som ble presentert fredag. Etterhvert som Frps egen regjeringsdeltakelse kommer litt på avstand, vil det i hovedsak stå på formen på dette budskapet. Det vil være hvor mye folk liker den/de som presenterer dette budskapet for om det materialiserer seg i form av stemmer i en urne når det er valg.

annonse

Siv Jensen gikk av på rett tidspunkt. Og måten hun gjorde det på, var eksemplarisk. Ingen strid, ingen bitterhet, og hun peker ut den neste lederen og gir den antatte utfordreren rollen som ny nestleder. Opp og avgjort før det blir kamp. Slik skal en leder helst gå av, uten å skape et vakuum.

I boken Knefall, som kom i november i fjor, skrev jeg følgende:

«Sylvi Listhaug har vært et håp for mange, men jeg tviler på om hun har viljen og energien til en så krevende jobb som å kjempe for lederjobben og samtidig utvikle og utvide Frp til et robust parti som kan samle motkreftene på høyresiden og som dermed kunne tvinge Høyre til å finne tilbake til sine konservative røtter.»

annonse

Og det gjenspeiler en tvil jeg har sittet med etter å ha møtte Sylvi noen få ganger. Har hun egentlig den «viljen til makt» som skal til for å jobbe så utrettelig som er nødvendig for å skape entusiasme, ideer og styring over en såpass uregjerlig og sprikende mengde staur som Frp er? Jeg har hatt inntrykk av at Sylvi gjennom livet mer har blitt pekt på, enn at hun har kjempet seg til posisjonene hun har fått.

Men så skjedde det altså igjen. Hun ble «den utvalgte». Dermed trenger hun ikke å kjempe mot noen, hun trenger ikke å virkelig vise om hun har vilje til makt.

For Sylvi er det et ideelt startpunkt. Og under pressekonferansen fredag viste hun den roen og de sympatiske trekkene som mange lærte seg så godt å like i perioden frem til 2018. Som en Facebook-bekjent skrev:

– Imponerende pressekonferanse fra Solvik-Olsen og Listhaug i dag. Fikk tilbake troen på partiet. Ville kjøpt bruktbil av disse.

På vei opp

Frp har lekket mye til mange, ikke minst til Senterpartiet. Med Sylvis sjarm, dialekt og folkelighet, tror jeg utfordringen for Trygve Slagsvold Vedum er reell. Og denne endringen i partiledelsen, vil også blåse motvind inn i de fremstøtene som ekskluderte og utmeldte Frp-ere bedriver med plattform i Vidar Kleppes Demokratene.

annonse

Ut fra det man så idag, var det en beredt, ny partileder som sto klar. Sylvi Listhaug virket å ha tenkt igjennom hva som nå kreves – og hun virket trygg på at hun var rett kvinne til å ta jobben.

Det er et meget godt utgangspunkt.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474