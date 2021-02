annonse

Plutselig snakker alle om partiet Demokratene:

Flere profilerte Frp-politikere har gått inn i partiet, medlemsmassen øker raskt, nye fylkeslag opprettes, og nå lover vi å stille til valg i alle 19 fylker. Mange lurer på hva som foregår, så la oss komme med noen oppklaringer og løfter:

Demokratenes politikk skiller oss tydelig fra de andre partiene; det er politikk som veldig mange lengter etter: Et parti med politikere som setter Norge og norske borgere først. Det er en enorm frustrasjon i velgermassen, fordi Storting og Regjering gir bort både selvråderetten, Grunnloven, naturen, strømmen, pengene, kontrollen og tryggheten til EU, FN, og ethvert annet land som vil ha penger av oss.

Men hva sitter nordmenn igjen med?

Etter Berlinmurens fall i 1989 har globalismen løpt fullstendig løpsk: Grenser skal rives, nasjoner avvikles og kulturer erstattes av flerkultur, innvandring, ideologier og identitetspolitikk. Samfunnet skal reformeres, revolusjoneres og omveltes konstant med visjoner, klimamål, bærekraftsmål og politiske eksperimenter. Men hva skal vi ta vare på? Det bryr ikke globalistene seg om, i flommen av endringer for endringens skyld.

Europa og Norge har i praksis blitt EU-elitens politiske lekegrind. Resultatene av leken er begredelige, med krise på krise som resultat. Nå sier Demokratene stopp. Vi vil gi velgerne et parti som tar Norge tilbake, folkestyret tilbake, og ivaretar Norge i stedet for å bare endre Norge til glede for noen få. Men tiden er knapp:

Vi er et parti for alle – ikke minst de mange som har gitt opp å stemme. Men skal man favne bredt nytter det ikke havne i boksen til sosialister eller konservative. I stedet satser vi på fornuft som politisk plattform: Sunt, norsk folkevett! Vi har plukket den mest fornuftige politikken fra alle partier, og kombinert det til helt ny politikk, for en helt ny politisk situasjon: Globalisme mot folkestyre.

Derfor blir journalister forvirret når de leser vårt partiprogram. Her er høyresidens næringspolitikk, sentrums miljøomsorg og sosialistenes velferdsordninger. Her er nei til mer islamisering, kombinert med ja til frihet. Her er ja til samarbeid med andre land, men nei til at andre land skal bestemme våre lover. Ingen har sett noe lignende – men så har heller ikke Norge vært i denne situasjonen før. Ny virkelighet krever ny politikk.

I dette valget har velgerne i praksis bare to valg: Oss – eller globalistene. Demokratene eller røkla av andre partier, som i større eller mindre grad alle er pådrivere for klimahysteriet, EU-tilpasning, FN-agendaer, vindkraftbygging, statlig sløsing, og alltid litt mer innvandring, uansett hva det koster Norge og deg selv. Si stopp!

Demokratene er ikke noe nytt parti. Det ble dannet i 2002 av folk som ble ekskludert fra Frp, og har siden levd et liv i kategorien «andre» på meningsmålingene. Men i 2019 skjedde det noe bemerkelsesverdig: Demokratene fikk 13,4 prosent av stemmene i sin «hjemby» Kristiansand. Denne suksessen gjorde oss modige og målrettet:

I 2021 ønsker Demokratene å stille lister i alle 19 valgfylker. Dette skal vi få til gjennom et samarbeid med ressurspersoner som Frp ikke ville benytte seg av, nye medlemmer, og målrettet bruk av sosiale media – og vi ser allerede resultater: Nye medlemmer strømmer til, og innsatsen vise seg på meningsmålinger. Noe ulmer i kongeriket Norge.

Men vår viktigste suksessfaktor er utrolig nok globalistenes klossethet: De har vært trollmannens læregutter. De ble grådige, og klarte ikke begrense seg. De har gjort Norge til en bananrepublikk under EU, ødelagt naturen med vindkraft, og selger ut sitt eget land så fort de klarer.

Før eller senere måtte noe ryke, og nå skjønner nordmenn at de er rundlurt. Kari og Ola har fått nok globalisme, og lengter etter et nytt parti som kan tales Norges sak.

Det skal de få! Demokratene vil gi både makten og landet tilbake til folket.

