Hva med en kommisjon for et vakrere bysentrum? Eller kolliderer dette med planene om gågater og økologiske byhøns?

Kjendisfotograf Morten Krogvold kaster en hard dom over Oslos paradegate Karl Johan.

– Det som møter besøkende til byen vår er tiggere, kjedebutikker og dårlige restauranter. Står du ved slottet og ser nedover, er det Norges kanskje dårligste restaurant, Egon, som breier seg ut over fortauet.

Han trekker frem institusjoner som Nationaltheatret, Theatercafeen og Stortinget som unntak, men gremmes over utviklingen i gågaten. Mange gamle butikker har forsvunnet og inn kommer pregløse kjeder.

Ifølge Krogvold er det genuine i ferd med å forsvinne fra hovedstaden. Alle som har tilbragt tid i hovedgaten de siste årene vil kunne si seg enige. Tradisjonelle butikker og serveringssteder forsvinner og erstattes av kjedebutikker eller butikker som selger dyre designerklær.

Problemet er at det ikke finnes noen åpenbar løsning som kan snu trenden. Det vi er vitne til på Karl Johan er markedskreftenes enkle logikk: Så lenge det er mer lønnsomt å selge klær enn mat eller alkohol, vil utviklingen fortsette som i dag. At Norge før coronaepidemien også fortsatte å tiltrekke seg noen av verdens mest kjøpesterke turister har ikke bidratt til å bremse utviklingen.

Men det er interessant at politikere som ellers virker veldig opptatt av å styre og detaljregulere folks liv, ikke ser ut til å bry seg eller interessere seg for utviklingen. Mens man stenger gater for trafikk og legger til rette for bilfritt byliv, er man mindre opptatt av hva gatene i stedet skal fylles med.

Det kan være flere grunner til dette, som at enkelte partier rir ideologiske kjepphester. En annnen åpenbar årsak er at Karl Johans gate i liten grad frekventeres av Oslofolk utenom arbeidstid, men i større grad er et sted norske og utenlandske turister og besøkende oppsøker.

Men det er ikke slik at Karl Johan ikke er verdt å ta vare på.

Gaten har historie tilbake til 1840-årene. Altså rett før Slottet sto ferdig. Her flyttet borgerskapet inn og man fikk de første butikkene på slutten av 1800-tallet. Gaten ble beskrevet som et «Paris i miniatyr». Her flanerte byfolk og Henrik Ibsen gikk sine daglige turer til Grand Café.

Men selv om et problem er vanskelig å løse, betyr ikke det at forfallet på Karl Johans gate i Oslo er en naturlov.

Egen kommisjon

Som Carl Korsnes påpeker i Sivilisasjonen, kan norske arkitekturer se til Storbritannia, hvor det skapes byer som skal vare i århundrer. Her er tradisjonell og bærekraftig utbygging på fremmarsj. Blant de som har stilt seg i spissen er prins Charles og konservative tenkere som Roger Scruton.

Den britiske regjeringen har opprettet en egen kommisjon for å legge til rette for klassisk byggeskikk: Buidling Better, Building Beautiful Commission. Kommisjonen ble ledet av Sir Roger Scruton frem til han døde i januar i fjor.

Gjenopplivet arkitekturen

Han sa det slik i en tale i 2018:

«Anta bare at vi gjenopplivet den vakre arkitekturen, hvor den høye retorikken i de klassiske ordenene ble brakt ned til jorden i vanlig repeterbar prosa.»

«Vi bør da bygge som våre georgiske og viktorianske forfedre bygde.»

«Alle innvendinger mot nybygging ville gli bort i stor lettelse for publikum», la Scruton til.

Det er ord Oslopolitikerne og eiendomsutviklerne i hovedstaden godt kunne ha lyttet mer til. Hva med en kommisjon for et vakrere bysentrum? Eller kolliderer dette med planene om gågater og økologiske byhøns?

