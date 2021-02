– I klimapolitikken regner man kun utslipp. Men hva med naturens evne til å ta opp karbon?

– Vi som lever nær vindparker, kan se hvor mye natur som raseres for å lage anleggsveier, sette opp turbiner, og anlegge nye kraftledninger. Dette er ofte myrområder, en av naturens største lagre for karbon. Det er skog, krattskog og beitemarker, som også er noen av de beste karbonopptakerne som finnes. Dette kommer i tillegg til skaden vindkraften volder dyr, fugler og insekter, og dermed for det biologiske mangfoldet.

Han viser til et studie publisert i Nature som viste at det mest effektive vi kan gjøre for klimasaken er å restaurere ødelagt natur, fordi naturen er den viktigste «forbrukeren» av karbongasser.

– Derfor må vi få reelle klimaregnskaper, som har med tall på begge sider av arket, ikke regnskaper som ville fått revisorer i fengsel. Naturødeleggelsene som vindkraftutbyggingen fører med seg, og konsekvensene for karbonomsetningen, må inn i klimaregnskapet.

annonse