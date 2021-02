annonse

President Joe Biden forsvarte Kinas overgrep mot Uighur-folkegruppen, løy om coronavaksinen og hevdet at svarte personer ikke vet hvordan de skal bruke internett, i et nytt CNN-intervju.

Men mediene har ikke viet mye oppmerksomhet til det oppsiktsvekkende intervjuet i Townhall i Milwakuee.

Zero Hedge skriver at det 70 minutter lange intervjuet var en katastrofe, men at mediene er musestille. Den amerikanske nettavisen la vekt på at CNN ikke presset Biden da han sa at overgrepet mot den muslimske Uighur-gruppen i Kina var en «kulturell greie».

Flere har hevdet at Kinas behandling av uighurene er et folkemord. I en artikkel i BBC ble det hevdet at det er stor sannsynlighet for at Kina driver et «pågående folkemord» mot gruppen.

New York Post skrev i forrige uke at uighurene blir systematisk utsatt for gruppevoldtekter og tortur i kinesiske konsentrasjonsleire.

So what Biden is pretty much saying is that genocide is a cultural norm !?pic.twitter.com/5lFPo9FN8C — Luke Rudkowski (@Lukewearechange) February 17, 2021

Etter Bidens uttalelser om at det er «en kulturell greie» det Kina holder på med, krever nå uighurene en unnskyldning fra den amerikanske presidenten. I en ny pressemelding hevder de at mange uighurer er bekymret for Bidens nedtoning av det Kina holder på med.

– Hvor i helvete er jeg?

Men det var flere andre oppsiktsvekkende svar fra 78 år gamle Joe Biden.

På spørsmål om hva han følte når han våknet opp i Det hvite hus, sa Biden at han spurte kona hver morgen «hvor i helvete er vi».

COOPER: "You’ve already spent a great deal of time at 1600 Pennsylvania Avenue. Except now you’re living there and you’re president. It’s been four weeks. What’s it like? How is it different?" BIDEN: "I wake up every morning, look at Jill, and say 'where the hell are we?'" pic.twitter.com/vdAjxUnWOT — Daily Caller (@DailyCaller) February 17, 2021

Biden hevdet også at minoriteter i USA ikke vet hvordan de skal bruke Internett.

"Minorities… don't know how to use, know how to get online."@JoeBiden is perpetuating a racist trope that minorities don't know how to use the internet.#BidenTownhall pic.twitter.com/hsVuC02PdC — Steven Cheung (@CaliforniaPanda) February 17, 2021

Løy om coronavaksine

Biden sa også at han vil forandre politiet og at personer ikke skal havne i fengsel i narkorelaterte saker.

Det vekket også oppsikt blant flere på sosiale medier da presidenten løy om coronavaksinen.

Biden hevdet at det ikke var en coronavaksinen da han tok over som president, noe som blir påpekt av av det republikanske partiet er helt feil. CNN ønsket ikke korrigere Biden på dette.

Thanks to Operation Warp Speed, two vaccinations were approved in record time. On President Trump’s last day in office, the U.S. performed over 1 million vaccinations. #BidenTownHallhttps://t.co/nPUF9GFhWI — Ronna McDaniel (@GOPChairwoman) February 17, 2021

