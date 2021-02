annonse

annonse

Frps stortingsrepresentanter Bård Hoksrud, Tor André Johnsen og Truls Gihlemoen feirer bompenge-gjennomslag i Innlandet.

I en video lagt ut på Hoksruds Facebook-side annonserer de tre Frp-profilene at bompengetakstene på riksvei 3 og 25 gjennom Løten og Elverum blir halvert, samt at bommene blir fjernet på sideveiene.

– Snart blir det halv pris for alle bilistene som skal kjøre gjennom Løten og Elverum og videre på hytta i kveld, alle som pendler til uken, alle bilistene som kjører denne veien daglig kommer til å spare opp mot 10 000 kroner årlig. Det er en gave fra Frp til bilistene, sier Tor André Johnsen i videoklippet.

annonse

– Ga seg ikke

Bård Hoksrud sier i et intervju at det særlig er Tor André Johnsen, som sitter i Stortingets transport- og kommunikasjonskomité, som har insistert på det aktuelle gjennomslaget på Stortinget.

annonse

– Det er ikke tvil om at Innlandet skal være glade for at de har en stortingsrepresentant som Tor André Johnsen, for han har nesten sittet på ryggen min, og han har sittet på ryggen til finansfraksjonen vår, og stod på som tusan. Han ville jo absolutt fjerne bommene. Han ga seg ikke, han skulle fjerne bompenger på sideveiene.

– Han skulle hvertfall redusere med halvparten på veien her, og han klarer å få gjennomslag for det.

Hoksrud understreker:

– Vi skulle ha fjernet bommer i hele landet, men der er vi dønn alene på Stortinget.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474