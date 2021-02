annonse

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) fikk medhold av Oslo tingrett i fortsatt fengsling av 16-åringen som er siktet for forberedelser til terrorhandlinger, ifølge NTB.

Gutten ble framstilt i Oslo tingrett i et nytt fengslingsmøte fredag formiddag. PST hadde på forhånd varslet at de vil be om to nye ukers varetektsfengsling,

– Etter rettens syn er fengsling påkrevd for å hindre at siktede på begår terrorhandlinger, skriver tingretten som gir politiet medhold i kravet.

Så langt har ikke den syriske gutten latt seg avhøre av etterforskerne.

