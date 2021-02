annonse

Regjeringen ønsker ikke lenger ønsker å straffeforfølge besittelse og bruk av mindre mengder narkotika, som foreslår en grense på blant annet 2 gram heroin.

Fredag presenterte regjeringen sin nye rusreform, ifølge NTB.

Istedenfor å straffes med bøter og fengsel må folk som blir tatt med ulovlige rusmidler, plikt til å møte opp for en kommunal rådgivende enhet, opplyser regjeringen i en pressemelding.

Personene vil bli fulgt opp og få informasjon om risiko og helseskader ved narkotikabruk. De vil også få tilbud om hjelp til å håndtere rusproblemene sine.

– Personer som har rusproblemer har blitt stigmatisert og straffeforfulgt lenge nok. De har blitt truet, jaget og ydmyket. Det er på høy tid at vi bytter ut straff med hjelp, sier helseminister Bent Høie (H).

Det vil fortsatt være ulovlig med bruk og besittelse av narkotika, Mmen mindre mengder til eget bruk skal altså ikke lenger straffes.

Blant annet foreslår regjeringen en maksgrense på 2 gram når det gjelder heroin, kokain og amfetamin. Cannabis får en straffefri terskelverdi på 10 gram, mens MDMA får 0,5 gram.

Det gjelder både bruk, kjøp, besittelse, og oppbevaring.

– Vi skal gi hjelp, behandling og oppfølging. Straff bidrar til stigmatisering og sosial utstøting. Mange tør heller ikke be om hjelp for problemene sine i frykt for å bli straffet. Nå senker vi terskelen for å få hjelp og gi hjelp, sier Høie.

