Onsdag ble det kjent at byrådsleder Raymond Johansen og byrådet i Oslo besluttet å holde kjøpesentrene stengt i to uker til.

Det får senterleder Unni Merethe Aasgaard ved Storo storsenter til å reagere.

– Jeg mener at byrådet i Oslo må ta til fornuft og åpne sentrene igjen – det er ingen gode smittevernfaglige begrunnelser for at vi skal være stengt, skriver Aasgaard i Avisa Oslo.

Hun viser til at Storo Storsenter er bydelens største arbeidsplass for 2000 medarbeidere.

– Jeg har ikke et eksakt tall for leietagerne våre, men anslår at det er så mange som 1500 medarbeidere som er permittert. For mange leietagere er det allerede krise. Det gjelder spesielt innenfor bransjene klær, sko og servering.

