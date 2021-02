annonse

annonse

– Jeg har unnskyldt og beklaget og det gjør jeg gjerne igjen, overfor alle som leste dette i en kontekst at jeg slo i hartkorn med nazister.

– Jeg har selv kjent på på hvordan stempling og hets føles og det var ikke i mine tanker, sa Listhaug på en pressekonferanse fredag morgen.

Sylvi Listhaug skapte storm og sterke reaksjoner da hun sa at hun fikk frysninger av ordet «nasjonalkonservativ», og at det minner henne om «nasjonalsosialisme».

annonse

På spørsmål under en pressekonferanse fredag fra Dagen-redaktør Vebjørn Selbekk om hvordan hun ser på denne uttalelsen i dag, var hun tydelig på at hun ikke ønsket å stemple de som oppfatter seg som nasjonalkonservative og at hun ønsker dem velkommen som medlemmer i Fremskrittspartiet.

– Det mener jeg absolutt. Det er rom for alle som står bak Frps politikk, sa Listhaug.

– Jeg har unnskyldt og beklaget og det gjør jeg gjerne igjen, overfor alle som leste dette i en kontekst at jeg slo i hartkorn med nazister. Jeg tror at jeg mer enn noen andre i Norge har kjent på å få hets og merkelapper. Det var ikke i mine tanker. Derfor vil jeg beklage, det var ikke det jeg mente i det hele tatt. Derfor er de velkommen, så lenge de støtter Frps politikk, sa Listhaug.

annonse

– Knekkende likegyldig

Hun understreket samtidig at eksklusjonen ikke skjedde fordi Geir Uglaned-Jacobsen kaller seg nasjonalkonservativ.

– Hva du kaller deg er knekkende likegyldig, så lenge du står bak Frps politikk, sa nestleder Ketil Solvik-Olsen, som understreket at han ble ekskludert fordi han stilte seg i spissen for et grasrotopprør mot partiets vedtatte politikk.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474