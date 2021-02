annonse

annonse

– Verdier fra Midtøsten og Afrika som er i strid med våre verdier, er ikke velkommen her

I en pressekonferanse fredag uttalte Sylvi Listhaug seg for første gang, etter at Siv Jensen pekte på henne da hun trakk seg torsdag.

Listhaug startet pressekonferansen med å hylle den avtroppende partilederen som et forbilde og fremhevet hennes ståpå-vilje.

annonse

– Jeg er veldig ydmyk fordi Siv har pekt på meg, sa Listhaug og sa at hun sammen med mannen Espen har takket ja til å bli leder i Fremskrittspartiet.

Skal rendyrke

Hun gikk rett på hva som vil prege Frps politikk fremover.

annonse

– Framover skal vi rendyrke Fremskrittspartiet. Vi skal fremme våre forslag, stemme for det vi er for og mot det vi er mot, sa Listhaug.

Listhaug varslet et oppgjør med symbolpolitikk i klimakampen og advarte om å tro at Norge kan kutte utslippene for hele verden.

– Vi vil bekjempe rådyr symbolpolitikk på klimaområdet, uten å straffe de som har minst hardest, sa Listhaug.

Hun fremhevet at Frp skal stå opp for ytringsfrihet og likestilling

– Verdier fra Midtøsten og Afrika som er i strid med våre verdier, er ikke velkommen her, sa Listhaug.

Hun understreket også at Frp vil kjempe for en streng flyktningpolitikk, der flyktninger skal hjelpes i nærområdene.

annonse

– Migrasjonsproblemene er ikke over, de har såvidt begynt, sa hun og understreket vitkigheten av at problemene må løses der de er, ikke i Norge.

Blått parti med hjerte

Hun trakk fram at Frp skal være et blått parti med hjerte.

– Vi skal gi mennesker håp når de har det vanskelig, sa Listhaug og trakk frem at eldre er en ressurs, ikke et problem, sa Listhaug.

Krevende

Hun lovet også satsing på arbeidsplasser, mer vei, mindre bompenger og lavere fergepriser.

– Det blir en krevende vei, om partiet vil, men jeg er motivert.

Favnet ulike synspunkt

Hun takket Jensen og var tydelig på at hun ønsker å søke råd fra henne videre.

– Frp har alltid vært et parti som har favnet ulike synspunkt, sa hun og sa samtidig at hun ønsket med Ketil Solvik-Olsen på laget som nestleder. Hun sa også at hun ønsket å ha med Terje Søviknes videre som nestleder sammen med Solvik-Olsen.

Det betyr i tilfelle at hele ledertrioen vil ha bakgrunn fra Vestlandet.

Stake ut

Ketil Solvik-Olsen understreket Siv Jensens betydning for å gjøre Frp til et parti som får omsatt politikk til praksis.

annonse

Nå skal vi stake ut kursen videre, jeg håper jeg kan være med på det, sa Solvik-Olsen.

– La dette være starten på vårt comeback, der vi overrasker alle, fordi det viser at Fremskrittspartiet fornyer seg, favner bredt og får makt.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474