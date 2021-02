annonse

NTB melder at 16-åringen PST har siktet for forberedelser til terror, har nektet å la seg avhøre i de to ukene han har sittet fengslet. Politiet vil ha ham videre fengslet.

Gutten ble framstilt i Oslo tingrett i et nytt fengslingsmøte klokka 10 fredag formiddag. Politiets sikkerhetstjeneste (PST) hadde på forhånd varslet at de vil be om to nye ukers varetektsfengsling, melder Avisa Oslo.

– Vi er veldig interessert i å høre hans forklaring, men det er hans rett å la være å avgi forklaring, sier politiadvokat Thomas Blom i PST til NRK

Gutten ble pågrepet 4. februar etter at PST hadde tatt ut siktelse mot ham dagen før, men har så langt har ikke latt seg avhøre av etterforskerne. Av fengslingskjennelsene fra tingretten og lagmannsretten gikk det fram at gutten var i ferd med framstille gift han kunne bruke til å begå terrorhandlinger ved å forgifte tilfeldige personer.

Guttens forsvarer, advokat Andreas Berg Fevang, mener det ikke er skjellig grunn til mistanke, og at gutten bør settes fri.

Kjennelsen er ventet i løpet av ettermiddagen.

