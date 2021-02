annonse

– Siv Jensen har alltid tilhørt den liberalistiske fløya av FrP, men i sin kynisme har hun aldri skydd unna å bruke rasisme som politisk våpen.

– Man kunne unnet seg en skål for at Jensen tar sin hatt og går, hadde det ikke vært for at det er høyst sannsynlig er Sylvi Listhaug som tar over, skriver redaktør Joakim Mølllersen i Radikal Portal.

Han mener hun og Fremskrittspartiet har jobbet for å «ta fra de fattige og gi til de rike, skambelagt syke og uføre, begravd gjentatte beskyldninger om og beviste tilfeller av seksuelle overgrep, og satt svake grupper opp mot hverandre for å bane vei for sine søkkrike sponsorer skamløse berikelse.»

Han fortsetter blant annet med å koble Siv Jensen til den såkalte «Eurabia-teorien» og terroristen Anders Behring Breivik, blant annet fordi hun i 2009 advarte mot snikislamiseringen av det norske samfunnet.

– Terroristen hadde vært medlem av FrP og Fremskrittspartiets Ungdom i elleve år, skrier Møllersen.

Anklager

Han anklager også Jensen for rasisme.

