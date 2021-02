annonse

Det sier hans forsvareren, advokat Andreas Berg Fevang.

– Min klient erkjenner ikke straffskyld. Bevisene som er presentert så langt, er etter vårt syn ikke tilstrekkelig til å påvise skjellig grunn til mistanke. Det har nå gått to uker, og relevante bevis må anses å ha blitt sikret. Vi bestrider derfor at det foreligger bevisforspillelsesfare, sier advokaten til Avisa Oslo.

Oslo tingrett skriver i kjennelsen at 16-åringen fra Syria virker radikalisert, han mener drap av vantro er legitimt, og at han var i gang med forberedelser til å utføre terror da han ble pågrepet. Politiets sikkerhetstjeneste (PST) hevder at hadde til hensikt å drepe «vantro» med giftblandinger i butikker og på kjøpesentre.

Retten sier også at det er sterk grad av sannsynlighetsovervekt for at 16-åringen kan begå terrorhandlinger. De kom til at mistanken mot ham er styrket.

«Etter rettens syn er fengsling påkrevd for å hindre at siktede begår terrorhandlinger. (…). Siktede synes radikalisert i en slik grad at han mener drap av vantro er legitimt. Basert på sakens opplysninger har siktede vært godt i gang med konkrete forberedelser til handlinger som rammes av strl. § 131 første ledd, jf. annet ledd bokstav b (planlegging av terror med hensikt om å skape frykt i befolkningen, red.anm.) Hans intensjon om dette synes også å ha vært fast og klar», står det i fengslingskjennelsen fra Oslo tingrett.

